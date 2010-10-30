Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов. Александр Лукашенко дал оценку продлению еще на один год санкций Евросоюза в отношении некоторых белорусских чиновников. Президент заметил, что такое решение существенно не влияет на продолжение диалога.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это бестолковое решение, которое в свое время было принято. Но из этого надо как-то выйти и сохранить лицо. Поэтому мне кажется, что это соответствующий выход из той ситуации, которая складывалась.

Та же Грибаускайте сказала, что стены, которые выстроены, ничего не дали и не дадут. Это все понимают, но надо время, чтобы из этой ситуации выйти. Удобно им так — хорошо, пусть принимают. Это их решение. Если оно нам и не нравится, мы вынуждены принимать его, как оно есть. И не больше того.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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А. Лукашенко (о продлении на 1 год санкций Евросоюза в отношении некоторых белорусских чиновников): Это бестолковое решение, из которого надо выйти и сохранить лицо