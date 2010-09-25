А. Лукашенко: Никакого внешнего вмешательства в ситуацию в стране не будет

По традиции глава государства ответил на вопросы журналистов. Разумеется, ряд вопросов касался предстоящих президентских выборов. Так, журналисты интересовались, насколько значительным может быть вмешательство извне. И есть ли вероятность дестабилизации внутриполитической обстановки.

Александр Лукашенко:

Никакого внешнего вмешательства в ситуацию в стране не будет, будь то с России, как сегодня нас пугают, будь то с Запада, Америки и так далее. Они что, не знают ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси? Ну если даже они попытались бы где-то нас уколоть 1-2 раза, мы это не исключаем. Но мы это переживем и мы к этому готовимся. Поэтому посмотрите: никакого внешнего вмешательства абсолютно не будет. Тем более, что выборы мы как начали, так и проведем транспорентно, абсолютно открыто. Идите, смотрите, идите прямо к столу, считайте бюллетени: кто за кого отдаст голоса, кто за кого проголосует. И я и вы сегодня знаем обстановку, которая складывается в Беларуси. И уж в плане выборов, если она меня не очень беспокоит, так вас тем более не должна беспокоить.

Я сделаю все для того, чтобы выборы прошли спокойно и чтобы судьбу Беларуси сегодня и завтра решали белорусы. Это тот момент и тот день, когда только вы решаете, что будет и как будет, и никто не имеет права забрать это право. Никакого вмешательства извне мы не допустим, да его и не будет. Да, будет кто-то, по-белорусски кажучы, плявузгаць, будут пугать нас, будут кричать: убьем, повесим, утопим. Я уже 16 лет это слышу и вот живой здоровый перед вами стою. Каму наканавана ў жыцці быть застреленным, того не утопят.