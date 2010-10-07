А. Лукашенко: Нам надо обратиться к людям и попросить: пусть они отдадут подписи и за альтернативных кандидатов

Предвыборная кампания в Беларуси проходит согласно букве закона. Об этом главе государства сообщил руководитель его инициативной группы Александр Радьков. Президент назвал недопустимым любое принуждение в ходе избирательной кампании. И подчеркнул — его настораживают сообщения некоторых интернет-СМИ о том, что сбор подписей проходит якобы с нарушениями, под давлением.

За неделю мы уже как-то и привыкли к пикетам на улицах. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты в самом разгаре. В людных местах порой работают одновременно несколько групп потенциальных кандидатов.

Сергей Литош, член инициативной группы по сбору подписей:

Часто задают вопросы по поводу документов: многие приходят без паспорта, с другими документами, но, к сожалению, в таком случае мы не можем взять у них подписи, предлагаем придти с паспортом в следующий раз.

Набрать нужное количество автографов — дело нелегкое. Сборщики меняют друг друга в течение дня. Говорят, процесс выдвижения идет активно. Иногда заявить о своей поддержке возможным кандидатам люди приходят целыми семьями.

О том, как проходит нынешний этап предвыборной кампании главе государства рассказал руководитель его инициативной группы Александр Радьков. Все по букве закона, сообщил он. Действующий Президент, как гарант конституции, отвечает за избирательный процесс в стране. Поэтому Александра Лукашенко настораживают сообщения некоторых интернет-СМИ о том, что нынешний сбор подписей проходит с нарушениями. Якобы кого-то и где-то заставляют «искать автографы».

Александр Лукашенко:

Я также анализировал средства массовой информации, притом всего спектра. Единственное, что меня насторожило — хотя я понимаю, это политическая борьба — возня какая-то, что якобы мы кого-то заставляем собирать подписи, что кого-то, может быть, обидели в ходе сбора подписей, что нам, конечно, ни в коем случае нельзя делать. Я об этом предупреждал всех. И это нам просто не надо. Я вижу, что мы уже собрали больше полумиллиона подписей, на сегодняшний день свыше 600 тыс. Поэтому, какое здесь может быть давление — идите, собирайте. Нам достаточно сегодня подписей для того, чтобы продолжить эту кампанию.

И тут же президент предложил обратиться к людям с просьбой. Не совсем стандартной, учитывая, что речь идет о потенциальных конкурентах.

Александр Лукашенко:

Нам надо обратиться к людям и попросить: пусть они отдадут подписи и за альтернативных кандидатов. Там их 16 человек. Они хотят идти на выборы. Пусть идут. Я же понимаю, что они не соберут эти подписи. Фактически никто не соберет. Надо людям разъяснить, чтобы они поддержали и тех. Это же не голосование за президента. Это выдача билета на то, чтобы ты дальше принял участие в президентских выборах. Потому что, если ты не соберешь подписи, тебя ж никто не зарегистрирует. Поэтому пусть уже люди поддержат и их. А в день голосования они определятся, за кого голосовать: или за Лукашенко, или за оппозицию. Вот, люди услышат: я просто бы попросил, чтобы люди поддержали этих сборщиков, потому что я знаю, что реальная ситуация у них очень сложная.

Понятно, что в главной политической кампании страны избежать слухов не получится. Все домыслы — не что иное как предвыборный черный пиар. Руководство страны заинтересовано сделать избирательный процесс максимально открытым и прозрачным. Первое подтверждение тому — группы сборщиков работают бок о бок на равных.

Александр Радьков, руководитель инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь:

На пунктах многие подходят и хотят подписать, но кто-то там паспорт забыл… Но это возможность общения, передать свои пожелания, свою поддержку Вам. Кстати, с конкурентами мы стоим в одну линейку. Надо отдать должное, со стороны конкурентов корректное отношение — нет напряжения, каких-то конфликтов. Даже проводятся иногда консультации, чтобы не ошибиться. Вот такая демократическая обстановка.

Обстановка пикетов располагает к общению. Поэтому параллельно со сбором подписей идет и мониторинг общественного мнения. Члены инициативной группы, общаясь с избирателями, выясняют их проблемы и пожелания, говорит Радьков.

Александр Радьков, руководитель инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь:

Анализируем, какие у людей есть пожелания, какие предложения к власти. Сразу из этого анализа: люди наблюдают за тем, как ведут себя российские руководители. И они поддерживают Вас в том, что это пройдет: народы дружны и эти отношения у нас стабильны, и они развиваются.

Александр Лукашенко:

Нам ни в коем случае не надо ввязываться в эту драку. Пусть делают заявления, пусть говорят, что угодно. Ни в коем случае! Зачем нам нагнетать обстановку вокруг этого? Надо им нагнетать обстановку, нужен им враг очередной — пускай нагнетают. Но мы ни в коем случае не должны, ввязываясь в это, подставляться, — нам это не надо. Зачем, чтобы русские люди подумали о нас плохо? Не надо. Да и наши люди не поддержат, если мы ввяжемся в эту драку. Нам надо заниматься своим делом. У нас экономика, скоро съезд, надо подготовить программу. Даже не выборы главное. Главное — страна. А для страны важно, какую мы программу на пятилетку примем. Там каждый человек будет себя искать: где его семья, где его зарплата, где его работа, где право на жизнь, где право на безопасность, на спокойствие. Мы этим должны заниматься. Мы не должны втягиваться в эту драку, нив коем случае. На грязь грязью отвечают только слабые люди. Мы не должны этого делать. Надо людям разъяснять эту ситуацию, но ни в коем случае не втягиваться в эту канитель

Наталья Бреус, Андрей Авдеев, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.