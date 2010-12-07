А. Лукашенко: На площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то — страну вы не получите

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Будущее Беларуси определяется духовным здоровьем нации, которое вместе с высокими моральными принципами, патриотизмом, активной гражданской позицией составляют основу нашего общества, гарантируют его устойчивость и являются главным источником его развития.

Наши люди не приемлют экстремизма и политического радикализма, они против потрясений и политических дрязг. Всегда настроены на конструктив и поиск компромиссов, выступают против политического разделения. Наверное, в этом одна из причин того, что гражданское общество в Беларуси структурируется по партийному признаку не так активно, как в некоторых других странах.

За это часто меня упрекают: мол, нет политических партий, потому что глава государства против. Неправда! Никогда не выступал против партий, плюрализма мнений, по-хорошему государственной дискуссии по вопросам развития Беларуси. Ну и правда заключается в том, что я и не пойду ни в какую партию, я из той партии не выходил, партийный билет, пусть это прозвучит непопулярно, у меня лежит в шкафу, на полке, с юношеских времен — он мне дорого обошелся. Поэтому ни в какую новую партию я не пойду, а той, к которой я принадлежал, уже не будет.

Плохо это или хорошо — это дело вкуса каждого. Но я не против партий. Я только против одного — ни одна партия не должна создаваться сверху! И этого не будет, пока я Президент. Если эта партия созреет, если она начнет выкристаллизовываться снизу, от народа, она будет иметь свои корни — нельзя дом построить с крыши. Поэтому не буду я создавать никаких партий. Но партийное строительство я буду поддерживать всегда, если эти партии будут конструктивные, если они будут настроены на сотрудничество, если члены партии и лидеры будут любить свой народ, как люблю я, если они будут беречь свою страну, то милости просим, моя полная поддержка. Поэтому неправда, что я против партий.

Мощные, государственно настроенные политические партии — не помеха, а опора государственного устройства. Но я категорически против, еще раз повторяю, искусственных образований, которые есть не что иное, как междусобойчики оторванных от жизни людей. Подобные структуры являются источником коррупции, злоупотреблений и даже экстремизма.

Сверху партии в Беларуси никто создавать не будет и еще более тратить на это народные деньги. Никаких бюджетных денег на партийное строительство мы из бюджета выделять не будем, нам есть куда направлять деньги и на что их тратить. А то деятели из «диванных» партий, наспех состряпанных компаний и движений, когда у них начали иссякать зарубежные подачки, стали требовать бюджетного финансирования.

Захотят люди объединяться в партии — на здоровье, но только в строгом соответствии с нашим законодательством.

При этом я не понимаю, что это за партии, которые выступают за разрушение всего, что достигнуто белорусским народом за годы независимости, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». В любом цивилизованном государстве такие политики были бы признаны маргинальными. А наши нарекают себя борцами за свободу и демократию, узниками совести и еще какими-то кличками. Неудивительно, что в этих партиях лишь горстка людей.

Что от них мы слышим сегодня? Бессовестные спекуляции популистскими обещаниями. Тут и заоблачные зарплаты, пенсии и пособия, полное снятие при этом налогов, установление один к одному курса рубля и доллара, ряд других фантастических посулов. Полная утопия и ни слова о реальных источниках для обеспечения обещанного.

Вы, наверное, заметили, что я не втягиваюсь в эту полемику и даже не критикую и все это не детализирую. Знаете почему? Потому что их идеологи камня на камне не оставляют от них после очередного выхода в прямой эфир. Камня на камне! Они сами их разбивают в пух и прах и задают один вопрос: люди добрые, вас 9 человек, скажите, откуда это возьмете? Мертвая тишина...

Величайшее достояние нашего народа, нашей нации, за что нас очень уважают, это то, что мы толерантны. Что мы терпимы. Что мы приветствуем всех. Что мы готовы напоить, накормить, спать уложить любого попавшего в беду. Это дорогого стоит! Я же не первый год Президент страны, полтора десятка, и где бы я ни был, как бы публично ко мне ни относились послы, дипломаты, что бы про меня там ни писали, ни говорили, но, когда мы встречаемся, они кланяются и говорят: «Спасибо вашему народу». Разве это достояние интернационализма и толерантности я, как первый Президент, должен угробить?! Это высочайшая черта нашей нации, к которой и я принадлежу, и все вы здесь сидящие! Поэтому мы будем беречь это, приумножать. Мы будем делать все, чтобы это сохранить, и даже в пику тем озлобленным людям, которые так шипят как внутри, так и за пределами Беларуси.

Мы всегда будем хорошими соседями. Мы всегда будем хорошими людьми для всех тех, кто к нам идет с миром. Беларусь — это миролюбивое государство. Это заложено в менталитете нации и нашей Конституции.

Однако, как и любое государство, мы должны гарантировать свое устойчивое развитие, мир и покой в домах наших граждан в непростых современных условиях. И, если понадобится, защищать нашу страну.

Поэтому я сегодня говорю, не трогая и не в коем случае не критикуя: я выдержал уже эти месяцы, выдержу и остальные две недели, не критикуя своих оппонентов. Я только хочу сказать одно: друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то, страну вы не получите. Мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила!

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