А. Лукашенко: Мы сами справимся со своей страной и со своей ситуацией

Выступая на заседании сессии, Александр Лукашенко заявил, что власть 19 декабря действовала в рамках закона, предотвращая государственный переворот, который готовила оппозиция. Президент напомнил, что уже опубликован ряд документов о событиях 19 декабря. В настоящее время следствие еще продолжается.

Александр Лукашенко:

Если к результатам голосования претензий, по сути, ни у кого нет, то определенные силы поднимают шумиху вокруг событий на площади ночью 19 декабря.

Есть очевидные факты. Толпа громила Дом правительства. Это видели все. Фамилии этих погромщиков мы обнародовали. Вопрос — кто их привел сюда к Дому правительства? Кто объявлял о так называемом «правительстве народного спасения» и призывал брать власть в свои руки? Ответ очевиден — это отдельные бывшие кандидаты в президенты и их доверенные лица. Все это видели в прямом эфире.

Мы опубликовали часть документов, которые нам стали известны и которые мы можем опубликовать сегодня, так как в настоящее время еще продолжается следствие. И все смогли убедиться — оппозиция готовила государственный переворот. Именно так, не больше и не меньше. Все планировалось под плотным контролем некоторых иностранных спецслужб. О некоторых мы тоже сказали. Пусть они отбрыкиваются сегодня (это естественно), но если я говорю, значит, у нас для этого есть факты. Были заранее расписаны бизнес-планы, заготовлены сметы. Часть денег, которые им дали хозяева, наши «свядомыя», как всегда, разворовали. Они об этом сами говорят. А те, что остались, потратили на подготовку погрома.

Власть действовала в рамках закона, так, как должна действовать любая ответственная власть — жестко и решительно. Сегодня некоторые говорят, мол, там ничего страшного не произошло. Ну подумаешь, побили стекла. Это пятая колонная заявляет. Я могу сказать: «А чего вы плачете, когда там одному из вас то ли нос поцарапали, то ли щеку?» Подумаешь, дали по морде. Чего плакать? Тут стекла побили, там морду разбили. По закону в изолятор попали — чего плакать. Нужно сейчас набраться мужества, терпения, ответить за свои дела. И все будет по-человечески.

Вопрос надо ставить по-другому: а что если бы этих громил не остановили? Если бы им дали полную волю и они, не дай Бог, дорвались до оружия?

Необходимо помнить уроки истории, ведь все кровавые революции и гражданские войны начинаются с обычного хулиганства. Вначале бьют стекла, фонари, переворачивают машины, поджигают магазины, а потом начинают резать людей. Не надо далеко ходить за примерами в Азию или Африку. Достаточно вспомнить развал Советского Союза и последующие события в Молдове, Грузии, Карабахе, Средней Азии, на Северном Кавказе или совсем недавние события в Кыргызстане, где до сих пор неспокойно.

Если бы у нас это произошло, миротворцев сегодня было бы в Минске пруд пруди, больше, чем минчан. Все бы приезжали, создавали группы — минские, московские, брюссельские. Все бы тут работали, и конечно, за это получали — все деньгами сегодня, к сожалению, измеряется. Их бы мало интересовало, что здесь произошло и будет происходить, но все бы умиротворяли нас. Вам это надо Мне нет. И народу нашему это не надо. Мы сами справимся со своей страной и со своей ситуацией.

Не надо только исходить, я не хочу говорить «из двойных стандартов», из диких стандартов. Я это говорю тем, кто думает, что мы могли поступить иначе, кто думает, что у европейцев нет двойных стандартов. Я не буду называть страну, там совсем недавно прошли выборы, которые определяли власть в стране. Сопоставимая страна по населению и немного меньше по территории. Что произошло назавтра? То, что и у нас — оппозиция, вооружившись, бросилась на Дом правительства. Что сделали правоохранительные органы — расстреляли толпу, погибли люди, искалечены, ранены, и никто не знает, сколько. Так где же принципиальность европейцев? Что, там «своя» диктатура, а здесь «не своя»? Мы ни в кого не стреляли, не применяли слезоточивый газ, не поливали никого водой, - холодно же было. Жалели, никого не трогали. И не думайте, что кто-то кого-то бил, Кулешов громил. Семь с половиной минут — и на площади никого не осталось. А те, кто громили, они были отсечены от основной толпы — мы же понимаем, что там и зевак много было — посажены в машины и отвезены в соответствующие места. Другие вышли через сутки, двое, трое, осталась кучка, к которым у нас есть вопросы.

Вот как все было. Мы просто ответили — чинно, спокойно, тихо — как и должны были ответить в Беларуси, потому что знали, что подавляющее большинство, почти весь белорусский народ — это наши сторонники. И нам не надо было стрелять и громить. Я не хочу допустить бойни в стране. Вот и все. Если у народу другой подход и другой курс, они бы избрали себе другого президента. Значит, люди считают, что оно и должно быть. Мы должны, во что бы то ни стало, защитить свою страну. Но это не значит, что мы тупо, оголтело уперлись в стенку и должны в нее ломиться. Есть разумные идеи того же Запада — Евросоюза, Америки — говорите. подсказывайте. Но давайте честно. Вам это не нравится — скажите, что вам это не нравится в силу того, что здесь победил Лукашенко, а не их ставленники, поддерживаемые их спецслужбами. Скажите нам, что вы проиграли. Давайте из этого будем исходить и строить отношения. Ну а надавить на нас, наклонить нас, повесить на нас чужую вину — мы с этим не согласны. Компромисс найти, чтобы ваше лицо было более-менее — хорошо, давайте искать компромисс. Но честно признавая то, что произошло.