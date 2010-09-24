А. Лукашенко: Мы нащупали правильное направление внешней политики — многовекторность

Студент Валентин поинтересовался, как оценивает Президент белорусские перспективы на предстоящей в Лондоне Олимпиаде. Пока уровень спорта, сказал Президент, не так высок, как хотелось бы, но результат уже есть.
Александр Лукашенко:
Спрос, Валентин, в этой части со спортсменов не менее жесткий — будем готовиться к Олимпиаде. Если хочешь предложить свои услуги, время есть. Ты вот такой человек, который по своему складу бежать может. У нас проблема в беговых видах.
Будущих руководителей интересовала и внешняя политика — будет ли что-то меняться в ближайшее время?
Александр Лукашенко:
Мы нащупали правильное направление внешней политики. Суть ее — в многовекторности. Да, есть белорусские интересы, но они не должны быть в ущерб нашим соседям — прибалтам, россиянам, полякам, украинцам. И не во вред всему миру. Всему миру мы насолить не можем. У нас нет таких возможностей. Мы ни с кем воевать не будем. У нас таких ресурсов нет. Соседи наши могут иметь неприятности из-за нас, поэтому мы очень аккуратны по отношению к нашим соседям, и наша политика внешняя в данном случае заключается в том, чтобы строить ее так, чтобы не была во вред нашим соседям, о которых я сказал. Но это многовекторная внешняя политика. Что получилось на практике — мы как-то наклонились на одно крыло и попытались лететь. Это российское направление, российское крыло.
Наталья Бреуc, Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.