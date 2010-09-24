А. Лукашенко: Мы нащупали правильное направление внешней политики — многовекторность

Александр Лукашенко встретился со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте. Полтора часа Президент был за трибуной. Надолго отрывал глаза от бумаг, чтобы привести яркий пример или пошутить. Не каждая лекция, заметили здесь, заканчивается аплодисментами. Александр Лукашенко призвал задавать вопросы. Их было больше десятка — от идеологии и внешней политики до личных тем.

Студент Валентин поинтересовался, как оценивает Президент белорусские перспективы на предстоящей в Лондоне Олимпиаде. Пока уровень спорта, сказал Президент, не так высок, как хотелось бы, но результат уже есть.

Александр Лукашенко:

Спрос, Валентин, в этой части со спортсменов не менее жесткий — будем готовиться к Олимпиаде. Если хочешь предложить свои услуги, время есть. Ты вот такой человек, который по своему складу бежать может. У нас проблема в беговых видах.

Будущих руководителей интересовала и внешняя политика — будет ли что-то меняться в ближайшее время?

Александр Лукашенко:

Мы нащупали правильное направление внешней политики. Суть ее — в многовекторности. Да, есть белорусские интересы, но они не должны быть в ущерб нашим соседям — прибалтам, россиянам, полякам, украинцам. И не во вред всему миру. Всему миру мы насолить не можем. У нас нет таких возможностей. Мы ни с кем воевать не будем. У нас таких ресурсов нет. Соседи наши могут иметь неприятности из-за нас, поэтому мы очень аккуратны по отношению к нашим соседям, и наша политика внешняя в данном случае заключается в том, чтобы строить ее так, чтобы не была во вред нашим соседям, о которых я сказал. Но это многовекторная внешняя политика. Что получилось на практике — мы как-то наклонились на одно крыло и попытались лететь. Это российское направление, российское крыло.

Наталья Бреуc, Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.