А. Лукашенко: Мы находимся между двумя монстрами - ЕС и Россией

Президент Беларуси 25 ноября дал интервью журналисту крупнейшей французской газеты «Фигаро». Основные темы разговора: отношения Беларуси с ЕС и Францией, белорусско-российское сотрудничество, внешняя политика Беларуси. Глава государства рассказал о предстоящих президентских выборах и дал сдержанные характеристики некоторым оппозиционным кандидатам на этот высокий пост.

«Фигаро» – это крупнейшая французская ежедневная газета. Также это одно из старейших изданий Европы. Первый номер был напечатан 184 года тому назад. Сегодня группа «Фигаро» включает в себя более 10 периодических изданий, которые лидируют в индустрии французской прессы. Тираж газеты – 400 тысяч экземпляров. А сайт «Фигаро» в Интернете ежедневно посещают более четырех миллионов посетителей.

Наша страна пользуется неизменным интересом у популярных мировых масс-медиа. Только в этом месяце Президент Александр Лукашенко уже дважды встречался с европейскими журналистами – из Польши и Германии. 25 ноября шеф Московского бюро газеты «Фигаро» Пьер Авриль свое интервью начал с вопроса об отношениях Беларуси с ЕС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делаем все для того, чтобы у нас были нормальные отношения с нашим западным соседом. Все наши инициативы, не только последнего времени, но и прежние, были направлены на установление хороших отношений с Европейским Союзом.

Почему Европейский Союз таким образом реагирует на наши инициативы – это, опять же, вопрос к ним, а не к нам. При этом, хочу только сказать, что мы хорошие ученики. Мы готовы у вас учиться всему тому, что соответствует нашим интересам. И тому, что не создает проблем нашим соседям, то есть Европейскому Союзу, Украине, России, другим народам мира. Мы готовы в этом направлении учиться у вас. Но политика Европейского Союза на то, чтобы нас постоянно держать в напряжении и ставить перед нами условия, а то и подталкивать нас к действиям, к которым, мы мягко говоря, не готовы, в силу объективных причин, – у нас никогда не найдет понимания. Поэтому Европейский Союз должен это учитывать.

То, что я сказал, – это аксиома. Я думаю, что если бы французскому президенту Саркози задали такой же вопрос, когда его страна находилась бы в таком же положении, как и Беларусь, он бы ответил точно так же.

У нас есть страна. У нас есть народ. Мы объявили, что белорусскому государству быть суверенным и независимым. Это поддерживает Запад. Поэтому мы будем обеспечивать суверенитет и независимость и действовать, прежде всего, в интересах нашего белорусского народа. Потому что мы, как страна, и народ, живущий в этой стране, имеем свои интересы. И эти интересы, нас никто в этом упрекнуть не может, никак не противоречат Европейскому Союзу. Поэтому давайте налаживать отношения. Хотите – в рамках «Восточного партнерства», хотите – напрямую – Европейский Союз – Беларусь. Хотите – Франция – Беларусь. Как вам удобнее.

Взаимодействие Беларуси и России – это, пожалуй, вторая по популярности тема разговора европейских журналистов с Александром Лукашенко. Президент отметил, что ни Минск, ни Москва не заинтересованы в ухудшении отношений. На этой неделе Александр Лукашенко не встретился с министром иностранных дел России, который находился с визитом в Беларуси. Некоторые СМИ сделали из этого чуть ли не сенсацию. Президент подчеркнул в интервью, что переговоры с Сергеем Лавровым не были даже запланированы.

Александр Лукашенко:

Нам приходится действовать в реальных условиях.

Наша сложность состоит в том, что мы находимся между двумя монстрами, между Европейским Союзом и Россией. И у каждого есть свои интересы на территории Беларуси. Мы согласны с тем, что и у вас, и у России есть свои интересы на нашей земле. Но мы только всегда просим и требуем от наших партнеров, чтобы они учитывали интересы нашего белорусского народа. И понимали, что здесь живет народ, и здесь существует государство.

Наверное, вы хорошо знаете о том, что российское руководство хотело бы включить в свой состав Беларусь. Но я не думаю, что российское руководство до сих пор тупо придерживается этих целей. Есть и другие интересы у России в Беларуси. Это военно-политические, стратегические интересы. Но Россия допускает те же ошибки, что и Европейский Союз. Надо учитывать реалии. Надо учитывать, что есть белорусское государство и белорусский народ. И для любого Президента, кто бы здесь ни был, святое – это защищать эти интересы.

Спросил Пьер Авриль и о предстоящих выборах Президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Александр Лукашенко дал сдержанные характеристики некоторым оппозиционным кандидатам, а также оценил их действия. Кроме того, Президент ответил на претензии тех, кто не доволен ходом предвыборной кампании.

Александр Лукашенко:

Если президентская кампания для них – иллюзия, то у них есть право не принимать участия в этой иллюзии. А если они настоящие политики, то надо брать ответственность на себя и бороться за этот пост. Они, по-моему, не готовы вести предвыборную кампанию.

Я не скажу, что их всех слушал, но некоторых удалось послушать. Злоба, которая исходит сегодня от них, приведет только к тому, что они запугают людей. Они добьются того, что люди вообще за них голосовать не будут. Надо идти на выборы с добром. И народу предлагать добро. Изливать эту злобу с экрана – не белорусский вариант.

Пьер Авриль поинтересовался у Президента источниками финансирования некоторых кандидатов.

Александр Лукашенко:

У нас есть факты. Некляев, Санников – это люди, которые сегодня финансируются Россией.

Отвечая на вопрос журналиста о действиях после возможной победы на выборах, Александр Лукашенко заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией. Однако при выполнении одного важного условия.

Александр Лукашенко:

Я Президент страны. Я представляю сегодня весь народ. Если какому-то гражданину, группе людей или партии удобно и хочется сотрудничать с действующей властью, в том числе, и с Президентом, милости просим. Но в основе этого должно лежать прежде всего улучшение жизни людей. Наша так называемая оппозиция пока действует с позиции «чем хуже – тем лучше». Чем хуже для народа, тем лучше для них. На таких основах я не только с оппозицией, но, в том числе с гражданами Беларуси или государствами, сотрудничать не намерен. Моя цель – улучшение жизни людей, а не ухудшение.

Говоря об экономике Беларуси, корреспондент «Фигаро» спросил об устойчивости белорусской национальной валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Президент подчеркнул, что причин снижать курс рубля нет.

Александр Лукашенко:

Даже МВФ, так любящий этот процесс, заявляет, что в Беларуси нет объективных причин к девальвации национальной валюты.

Нам не нужна дестабилизация на финансовом рынке. Так же как и Франции, и другому государству. Нет причин и предпосылок для этого.

Конечно, Пьер Авриль не мог не спросить об отношениях Беларуси с Францией. Наши страны активно сотрудничают: в прошлом году товарооборот приблизился к отметке в полмиллиарда долларов. Кстати, первый официальный визит Александра Лукашенко на посту Президента в страны дальнего зарубежья состоялся в 1996 году именно во Францию.

Александр Лукашенко:

Мы хотели бы развивать отношения с Французской Республикой и будем их развивать.

Но хочу подчеркнуть, что все это зависит не от нас, а от вас. Будет у вас желание и стремление сотрудничать с Беларусью — мы немедленно это отметим.

Интервью длилось почти час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За это время Президент ответил более чем на 30 вопросов.