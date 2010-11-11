А. Лукашенко: Мы хотим, чтобы Япония приняла участие в реализации наших проектов

Беларусь рассматривает возможность участия компании «Митсубиши» в реализации больших проектов в области энергетики. Эта основная тема сегодняшних переговоров Александра Лукашенко с представителями японской компании.

В Минск прилетел старший исполнительный вице-президент «Митсубиши» Хэви Индастрис. Это одна из крупнейших мировых компаний. Ежегодно она производит товаров на 27 млрд евро. К ним относятся автомобили, железнодорожный транспорт, суда, авиакосмическая продукция, электроника, все виды тепловых и электростанций. Кроме этого, ядерно-энергетическое подразделение имеет полувековой опыт в возведении атомных станций. На сегодня «Митсубиши» построила в Японии 23 ядерных энергоблока, еще два — в Китае, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо признать, что Беларусь имеет неудовлетворительную структуру топливно-энергетического баланса. Доля природного газа при выработке электроэнергии составляет 95%. Когда-то это было положительным фактором, но сейчас происходит такое взвинчивание цен, что с экономической и политической точек зрения зависимость от одного источника представляет определенную угрозу.

Мы пришли к выводу, что самым оптимальным в наших условиях вариантом кардинального решения проблемы будет строительство своей атомной электростанции. Мы провели переговоры с наиболее известными компаниями, имеющими богатый опыт в сфере ядерной энергетики, в том числе Франции, Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы к этому процессу была подключена Япония.

Мы планируем в ближайшее время построить электрические станции, топливом для которых будут уголь, вода. Поэтому мы планируем и строим гидростанции, внедряем (прим. ред. ctv.by) другие альтернативные источники топлива — такие как торф, дрова и многое-многое другое.

Мы планируем в ближайшее время потратить огромные средства, для того чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Зная ваши возможности — а они у вас громадные по всем направлениям, —— мы хотели бы, чтобы Япония приняла участие в реализации этих проектов.