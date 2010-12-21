А. Лукашенко: Мы хотели выборы превратить в праздник

Выборы президента в Беларуси были открытыми. Они обеспечили свободное волеизъявление граждан. Такое мнение об избирательной кампании на встрече с Александром Лукашенко еще раз озвучил глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев. Официальное заявление в Исполкоме Содружества сделали накануне.

Наблюдатели имели свободный доступ на все участки в стране, чтобы составить собственное мнение о ходе выборов, сказал Лебедев. В свою очередь, белорусский президент поблагодарил главу миссии СНГ за непредвзятую оценку. Президент заметил, что наблюдателям были созданы благоприятные условия для работы.

Александр Лукашенко:

Мы друг друга знаем давно и Вы не скажете, что мы использовали какие-то неформальные связи, дружеские отношения или давление, нив коем случае. Мы создавали для наблюдателей Вашей группы самые благоприятные условия, вы получали доступ к любым участкам. Как человек, умеющий работать, Вы обладали массой информации. И за то заключение, которое прозвучало из Ваших уст, я Вам очень благодарен. Мне кажется, что здесь нет никаких натяжек. Если вдруг какие-то шероховатости были, вы мне скажите, будем реализовывать, потому что я знаю, что Вы — человек заинтересованный в том, чтобы в стране был порядок, чтобы страна развивалась. Это и не чужая Вам страна. Поэтому мы Ваши замечания будем воспринимать, как дружеские замечания, нацеленные на исправление каких-то недостатков. Если опыт какой-то есть, скажите, чего мы достигли и так далее. Но Вы, наверное, заметили, что мы хотели выборы превратить в праздник, и никакого здесь фарса не было. Это благодарность нашему народу за его терпение, за те успехи, которые были.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей СНГ на выборах президенты Республики Беларусь:

По нашему мнению, выборы были открытыми, таким, которые обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси. На пресс-конференции я, от имени всех представителей стран СНГ, сказал, что выборы — это явление временное, они длятся всего лишь пару месяцев. А повседневная жизнь волнует людей, она продолжается. И самое главное, что сказали все представители стран СНГ, чтобы белорусский народ и дальше шел по пути экономического укрепления потенциала, укрепления благосостояния народа, чтобы жизнь улучшалась.