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А. Лукашенко: Мне поступает информация, что наши ректоры начинают «разбойничать» в сфере платного образования

31 марта 2011 14:33
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Повысить уровень высшей школы белорусского образования, развивать специальности, востребованные экономикой и усилить спрос с родителей. Ряд поручений дал Президент Александр Лукашенко руководителю профильного ведомства Сергею Маскевичу.

На встрече речь шла о конкретных шагах по улучшению качества образования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К числу проблем Президент отнес  систему оплаты за обучение: общего подхода для вузов пока нет. И, по мнению Александра Лукашенко, необходимо  внимательнее посмотреть на формирование цен и доступность их для населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один из основных вопросов – это платное образование. Как ни странно, мне поступает информация о том, я не утверждаю, что так, но наши ректоры в этом плане начинают «разбойничать».  Они могут ввести дополнительную оплату непонятно за что. И даже в конце семестра, когда он оплачен, ввести какую-то доплату.
Где хороший руководитель, который старается не просто приходить на работу, как это у нас зачастую бывает среди этой категории, а нормально работать, там и материально-техническая база вуза приличная, и идеологическая работа нормальная. Да и студентам некогда ходить по улицам – они занимаются делом.
Если у нас вырисуются какие-то направления совершенствования Высшей школы, то сегодня же надо принимать решения, чтобы мы не сдерживали.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:
Педагоги благодарны Вам. Повышение заработной платы кардинально изменило настроение.

Александр Лукашенко:
Конечно, нам нелегко далось это повышение зарплат. Переживем. Общество переживет это, потому что учитель, врач нищими быть не должны.
Сейчас надо значительно увеличить уровень образования в школе.
И спрос. Даже поставить на уровень советских времен, когда жесточайший спрос был с учащегося, с родителей за образование и воспитание детей в школе. И все, что надо для этого, нормативно и организационно надо сделать.

Глава государства поручил также продумать  предложения по поддержке молодых ученых. В частности, чтобы в  образование и науку приходили высококвалифицированные и талантливые специалисты.  Еще одно поручение – усилить работу по созданию бизнес-инкубаторов для   молодежи.

Александр Лукашенко также подчеркнул,  что и  вузам необходимо наладить тесную взаимосвязь с реальным сектором экономики. Это  позволит готовить специалистов,  востребованных на рынке труда.

# Лукашенко # Образование

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