А. Лукашенко: Мировой кризис не влияет на процессы приватизации в Беларуси

Такое мнение глава государства высказал в интервью австрийской газете «Die Presse».

По словам Александра Лукашенко, приватизация в республике «не имеет никакого отношения к кризису».

– Мы акционировали свои предприятия, практически все, еще до кризиса. Хотите купить – приходите, покупайте, если договоримся. Поэтому не думайте, что мы в связи с кризисом готовы кому-то там – европейцам, американцам, россиянам – отдать всё, что попросят. Так, как мы жестко относились к вопросам приватизации, так мы и относимся. Но если порядочный инвестор приходит… Допустим, у нас были телекоммуникационные компании «Бест», Velcom. Очень чувствительная сфера, очень доходная, прибыльная. Нам предложили хорошие условия. Мы приняли решение о продаже этих компаний и выиграли. Если бы мы после начала кризиса это сделали, когда фондовый рынок упал, это было бы в два раза дешевле, – сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси эти процессы не сдерживались.

– Главное, чтобы это было в интересах нашего государства и народа. Если это не в интересах государства и народа, мы на приватизацию не пойдем. Должно ведь в итоге быть лучше, чем сейчас. В бюджет должно больше средств поступить, на улицу люди не должны выбрасываться, они должны иметь гарантии, – заявил Президент.

Александр Лукашенко убежден в том, что бизнес должен быть ответственным за социальные проекты.

– Мы всегда ставим ряд условий. Их примерно 20-25. И тот, кто готов соблюдать эти условия (а они не нами выдуманы, эти условия, это и в Австрии есть, и в Германии) и платит нормальную цену, – милости просим, приходите, – добавил он.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь