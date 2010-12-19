А. Лукашенко: Коль политики за полгода говорили, что выборы будут сфальсифицированы, значит, они не были готовы к этим выборам

Выводы о честном проведении выборов или фальсификации можно делать лишь по их завершении. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке.

Александр Лукашенко:

Я оцениваю и расцениваю подобные заявления точно так, как и все вы, в том числе и иностранные журналисты. Когда выборы состоятся, можно делать какие-то выводы. Выборы еще идут. Будут они сфальсифицированы, не будут они сфальсифицированы — есть соответствующие комиссии, органы, которые дадут оценку этому.

Коль политики, которые идут на выборы, априори за полгода говорили о том, что выборы будут сфальсифицированы, значит, они просто не были готовы к этим выборам и чувствуют, что, скорее всего, они проиграют на этих выборах. Вот как я могу только расценить подобные заявления, Политик, если он по-настоящему пришел в политику, если он борется за пост или за депутатское кресло, он всегда, даже чувствуя, что проигрывает, все равно уверенно будет говорить, что будет побеждать. И ни о каких фальсификациях речи быть не может. Раз идут заявления о фальсификации, я уверен, что они давно себя обрекли на соответствующую роль.

Президент Александр Лукашенко принял участие в голосовании сегодня. Глава государства посетил избирательный участок №1 Центрального района столицы, который расположен в Университете физкультуры. Это событие освещало более 100 представителей СМИ, большинство из которых – зарубежные. Несмотря на прибытие белорусского лидера, участок работал в нормальном режиме. Все граждане могли свободно проголосовать. Александр Лукашенко пришел на участок вместе с сыном Николаем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».