А. Лукашенко: Когда государства начали выходить из кризиса, в Европе и Америке начали делать то, что Беларусь делала всегда

Забота о людях и их благополучии должна быть главной целью любого управленца. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте.

Беседа получилась легкой и непринужденной, хотя говорили и о самой Академии, и о всей системе белорусского образования, и о государственной кадровой политике на современном этапе.

Почти 20 лет здесь готовят профессиональных управленцев. 15 из них в статусе президентской Академии. Поэтому неудивительно, что Глава государства не спускает глаз с этого ВУЗа. Требования к нему самые высокие.

Буквально с порога Александр Лукашенко сказал, что ожидал от Академии большего. ВУЗ должен быть настоящей кузницей современных топ-менеджеров. Ректор Анатолий Морозевич рассказывает, что за последнее время сделано немало. Всего обучение и переподготовку за все эти годы здесь прошли 80 тысяч человек. Появились новые специальности. Учат потенциальных директоров исключительно с помощью современных технологий. Но этого мало. Учебное заведение должно стать, считает Президент, ВУЗом ВУЗов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Была поставлена задача отобрать уникальных ребят, супер-детей и здесь их обучать. Какими методами вы их будете отбирать? Это ваше дело. Или на олимпиады будете ходить, или в школах советоваться с кем-то — таких методов предостаточно. Вы таких детей должны были отобрать. Это завтрашние президенты страны, министры и так далее, но они видны уже в школе — по характеру, по другим качествам. И, конечно, чтобы они были с мозгами. Поэтому я вам предоставил беспрецедентные права и сказал: «Делайте, что хотите». Я помню наш разговор. Я думал, что вы эти зернышки соберете сюда, и я готов приходить был бы к вам раз в неделю, чтобы эти зерна прорастали. Чтобы они смотрели на меня и думали, что они не забыты и что, действительно, даже Президент из них пытается слепить завтрашних политических деятелей, великих социологов, политологов, преподавателей, не говоря уже о министрах, премьерах и президентах. Они это должны впитать.

Ректор сказал, что неплохо было бы возвести свой Академгородок. Президент задает резонный вопрос: «А зачем? Есть ли в этом такая необходимость?» Идею в итоге не поддержал: новым содержанием нужно наполнять то, что уже есть.

Александр Лукашенко:

Просто центр создать как новый ВУЗ, которых сегодня у нас хватает в стране?.. Радьков сказал: «Многовато мы готовим, трудно их куда-то трудоустроить, да и это же дорого!» И сегодня еще создавать ВУЗ под банальное образование — я думаю: «Зачем!?»

В аудитории Главу государства ждали студенты и преподаватели. Количество слушателей получилось рекордным — 1200 человек. Александр Лукашенко говорит, что благодаря педагогическому опыту, лектор он профессиональный. Но сами лекции не любит. И призвал всех к откровенному разговору. Начал с вузовских преподавателей.

Александр Лукашенко:

Долго слушал нашего ректора о том, кто преподает, что это за классные преподаватели и так далее и тому подобное. Ну и пусть преподаватель на меня не обидится — я ему прямо сказал, когда он мне начал рассказывать, как здесь, в Академии, готовятся преподавательские кадры из студентов — я ему сразу сказал, что этот преподаватель будет обладать комплексом знаний, но не совсем будет интересен тем, кто придет на подготовку и переподготовку. Он, может быть, в силу своей подготовленности, ума сможет директору крупного предприятия, министру или председателю Горисполкома, которые приедут сюда на переподготовку, знания какие-то дать, но он не совсем будет для него интересен, мягко говоря. Потому что этот человек, который получил образование здесь и стал преподавателем, в силу способности усваивать знания, уникальности своей, не имеет того жизненного опыта, который имеет тот, кто придет на подготовку и переподготовку. Вы уж на меня не обижайтесь, но это так. Поэтому эту брешь было поручено закрывать министрам, премьер-министру, вице-премьерам, очень опытным губернаторам, может, председателю Горисполкома, которые уже состоялись.

Глава государства как опытный спикер «держал» аудиторию. Президент говорил серьезные вещи, но очень доступным языком. Например, о том, что роль государства сейчас только возрастает.

Александр Лукашенко:

Приведу один пример из последних дней. Это тот финансово-экономический кризис, который охватил весь мир. Причина этого кризиса кроется как раз в том, что государство отдало на откуп частникам, а порой и случайным людям финансовую систему, прежде всего в США. У них тема либерализма была самой широкой и распространялась по всему миру, и государство не контролировало эту систему. В результате обвалились банки, обвалилась экономика — 30 с лишним процентов в мире — экономика Соединенных Штатов по одним оценкам, по другим — чуть меньше. Но это крупнейшая экономика и в бездну потянула всё за собой. И когда государства начали выходить из кризиса — попытались выйти — они, прежде всего, усилили роль государства. Тогда начали делать и в Европе, и в Америке то, что делала Беларусь всегда и за что нас постоянно и, прежде всего, меня критиковали.

Тема кадровой политики этим людям особенно интересна. Глава государства роняет известную, казалось бы, фразу о том, что кадры решают всё. Для него в этих словах особый смысл.

Александр Лукашенко:

На моем уровне назначается очень много должностных лиц. Вся верхушка и вертикаль власти в стране формируется Президентом. Кто-то может подумать, что всё это лишний раз подчеркивает властолюбие Лукашенко. Но как раз таки с точки зрения публичной политики это не очень выгодно Президенту. Я это понимаю как никто другой, потому что за каждого человека, которого назначает или назначение которого согласовывает Президент, именно он несет ответственность. Ну а я ведь их не всех так знаю, как премьер-министра, министров, допустим. 600-700 человек — это немало, и это не значит, что Президент их подбирает и назначает. Для этого есть Администрация Президента, которая занимается несколькими вопросами, направлениями. Среди них, допустим, кадровые вопросы, идеология и ряд других. Но главный конек, как раньше говорили при коммунистах, это, конечно, вопросы кадровой политики.

В академической аудитории Президент требует «не отрываться от земли». Ориентироваться в учебном процессе на практику. Сегодня как никогда нужны руководители-новаторы. Поэтому «в почете» те, кто и в обучении, и в работе не почивает на лаврах. Благодаря им возможен «экономический рывок».

Александр Лукашенко:

Особенность будущей пятилетки будет стоять, как не банально это, в ускорении. То, что мы должны были сделать за 5 лет, сейчас, после кризиса, время настолько спрессовало всё, что нам надо будет делать максимум за 3 года. Если раньше мы думали построить предприятие за 5 лет, сейчас — за 2,5-3 года. Нужно ускоряться. Для чего? Ну, во-первых, ускорившись, быстрее займешь нишу на этом рынке со своей продукцией, получишь хорошие деньги. А во-вторых, если не обгонишь других, то в той суматохе, в которой ты останешься, ты погибнешь. У тебя мало возможностей выжить, потому что мы не Америка, где действительно можно диктовать всему миру свои правила жизни, потому что у нее огромные ресурсы. И мы среди этих монстров должны выстоять, мы должны убежать от них, если хотите, чтобы они нас не затоптали, если говорить простым языком.

Наталья Бреуc, Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.