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А. Лукашенко и Д. Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым

31 декабря 2010 18:06
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в наступающем 2011 году Беларусь и Россия приложат все усилия для дальнейшей реализации потенциала взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества и повышения эффективности интеграционных процессов на благо народов двух стран.

Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул: «Наш долг — бережно относиться к общему достоянию, всемерно укреплять и приумножать взаимовыгодные двусторонние связи. Рассчитываю, что в наступающем году белорусско- российское сотрудничество будет динамично развиваться на благо граждан наших стран» —  отметил Президент России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

# Лукашенко

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