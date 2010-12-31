А. Лукашенко и Д. Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в наступающем 2011 году Беларусь и Россия приложат все усилия для дальнейшей реализации потенциала взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества и повышения эффективности интеграционных процессов на благо народов двух стран.

Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул: «Наш долг — бережно относиться к общему достоянию, всемерно укреплять и приумножать взаимовыгодные двусторонние связи. Рассчитываю, что в наступающем году белорусско- российское сотрудничество будет динамично развиваться на благо граждан наших стран» — отметил Президент России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .