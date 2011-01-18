А. Лукашенко: Если население не будет удовлетворено работой Правительства, то его члены уйдут в отставку

Никаких внешних заимствований под большие проценты быть не должно. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам развития белорусской экономики. Новое правительство работает в стране уже несколько недель. И сегодня главе государства была представлена программа развития экономики страны на ближайшее время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если Правительство хочет решить вопросы, которые сегодня существуют, только за счет населения, как это было всегда, ко мне вообще можете не приходить. Если мнение населения, позиция населения, неудовлетворение населения работой Правительства будут зашкаливать, то члены Правительства уйдут в отставку. Это тоже не ново. Без представления всяких должностей. Поэтому работайте, смотрите, как реагирует население, и помните, что всё, что мы делаем, мы делаем только для людей. Гайки, комплектующие, тракторы и автомобили просто так нам не нужны. Они нужны только для того, чтобы повышать благосостояние народа. И я написал Михаилу Владимировичу, что планы Правительства хороши только тогда, когда они обеспечивают динамичное развитие Беларуси. И сегодня не будет хуже, чем вчера, а завтра не будет хуже, чем сегодня. Должна быть динамика и прирост, прирост, прирост. Мы должны двигаться вперед.