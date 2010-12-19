А. Лукашенко: Если кто-то считает, что выборами все заканчивается, то он плохо разбирается в политике

Отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в случае победы и как будет праздновать.

Александр Лукашенко:

Вы считаете, что я уже победил? Спасибо. Вы знаете, как обычно: прихожу домой, как это было раньше, на столе 15 килограмм документов. Рассмотрю документы, отправлю по почте в Администрацию, поужинаю, если будет нормальная погода — пробегусь на лыжах, почищу снег и ближе к вечеру лягу спать. Если будет к этому времени информация для меня, я ее получу. А если все нормально, все празднования будут потом.

Если кто-то считает, что выборами все заканчивается, то он плохо разбирается в политике и ничего не понимает в жизни государства. Выборами жизнь у президентов только начинается. Поэтому, если все будет благополучно, значит, завтра мне предстоит думать о будущем, а не праздновать победу.

Участие в голосование сегодня принял Президент Александр Лукашенко. Глава государства посетил избирательный участок №1 Центрального района столицы, который расположен в Университете физкультуры. Это событие освещало более 100 представителей СМИ, большинство из которых – зарубежные. Несмотря на прибытие белорусского лидера, участок работал в нормальном режиме. Все граждане могли свободно проголосовать. Александр Лукашенко пришел на участок вместе с сыном Николаем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».