А. Лукашенко: Если говорить о быстрой обвинительной реакции со стороны России, я тоже начинаю подумывать: кому это было нужно?

Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Спрашивали много о чем: о планах на ближайшие годы, о том, как мы собираемся претворять их в жизнь. Один из вопросов касался и ситуации, которая произошла недавно на территории посольства Российской Федерации.

Александр Лукашенко:

Для нас это страшное ЧП, потому что у нас этого вообще не бывает. Бросили две бутылки, одна попала в автомобиль и он загорелся. Мы мгновенно все обнаружили и предложили России немедленно реагировать. Они говорят: «Нет, мы не имеем претензий, это мелочи — мы сами справимся». Они сами справились с этим автомобилем, в котором произошло возгорание.

Если говорить о сути самого инцидента: если говорить о быстрой обвинительной реакции, которая была со стороны России, я тоже начинаю подумывать: кому это было нужно? Нам это нужно было в связи с чередой пропагандистких фильмов, кампаний и так далее — ну уж никак нам это не надо было. Тем более, белорусскому Президенту это во вред. Поэтому спихивать на то, что мы знали и не предотвратили — это подонки и идиоты. Этот обвинительный уклон глашатаев Кремля говорит о том, что нашим правоохранительным органам надо очень серьезно посмотреть на этот инцидент. Атака одна, атака другая, атака третья в средствах массовой информации, беспрецедентное давление в экономике — не получается. Наоборот все выходит. Хотели Президента наклонить — получилось наоборот, тем более, в России. Надо искать другие методы.