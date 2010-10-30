А. Лукашенко: Если бы я не попросил людей, так претенденты в Президенты и подписи не собрали бы

Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов, которые поинтересовались мнением Президента о ходе главной политической кампании в стране.

Накануне в республике завершился процесс сбора подписей для выдвижения кандидатов на главный государственный пост. Власть, как и обещала, сделала этот процесс максимально открытым и позволила всем претендентам по полной задействовать свои возможности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я даже, честно говоря, не знаю, сколько зарегистрировано у меня голосов. Ну, наверняка там будут недочеты, что-то неправильно мы сделали, поэтому их будет меньше, допустим, чем 1 млн 300 тысяч — неделю назад мне доложили — мы столько собрали. Наверное, их будет меньше: может, 1 млн 100 тысяч. Честно говоря, я не знаю.

Но что касается вашего вопроса по претендентам. Вы знаете: поначалу их было не то 18, не то 19. Потом потихоньку — я не буду сегодня говорить, по каким причинам, но после выборов расскажу всё — они начали, как говорят в народе, «сваливать с этой дорожки». Когда с населением не сталкиваешься — всё плохо, всё «дрэнна», всё нехорошо, за нас люди проголосуют. Пошли к народу и оказалось, что и подписи сложно собрать. И если бы я не обратился и не попросил людей, чтобы они подписали за них, так они бы и подписи не собрали. И вот столкнувшись с мнением народа лоб в лоб, они поняли, что 0,01% или — сколько там может быть — 1, 2, 3, 5% могут набрать в выборах. Что делать, чтобы уберечь, как они говорят, свое лицо от разгрома? Надо сниматься. Первая у них тактическая уловка — оставить Лукашенко одного. Ну ради Бога — меня это не напрягает. Люди поймут, почему не пошли бороться за этот пост. Опять — бизнес, опять — деньги. Кто-то где-то что-то себе получил, понемножку на год-два-три хватит, там новые выборы, там еще кто-то, наверное, даст. То есть у них сейчас вырабатывается тактика: раз уж не выиграем у Лукашенко, давай или сниматься, или оставим одного-двух и так далее. Еще раз подчеркиваю: меня это абсолютно не напрягает. Мне все равно: будет их 17 или в альтернативе один или двое. Мне абсолютно все равно. Если они настоящие политики, они бороться будут. Если они никакие, то, скорее всего, побояться вступать в эту открытую политическую драку. Но я хочу сказать, что драки не будет. Мы будем очень достойно себя вести. Вот так, как я работаю сейчас, так я и буду работать. Никакой политической агитации и пропаганды. Что я буду говорить вам о себе? Вы прекрасно знаете, как я работал, как буду работать. Вы даже, не читая программы, знаете, что я буду делать. Потому что я уже всё рассказал. Я проехал по всем точкам, по всем направлениям и определил, как мы будем работать в новой пятилетке. Плюс пройдет Всенародное собрание — там мы утвердим пятилетний план, за что нас тоже критикуют: ах, планируют. Да, планируем, но мы открыто говорим, что мы сделаем. И прежде чем сказать, что мы сделаем в будущей пятилетке, мы должны ответить, что сделано за предыдущие пять лет. Пускай кто-то в мире попробует сказать, что он конкретно сделает и потом отчитается — никто. Это тоже большая нагрузка и обязанность власти.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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