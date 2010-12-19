А. Лукашенко: Если бы я не ощущал этой поддержки, я не стал бы кандидатом в президенты

Отвечая на вопросы журналистов 19 декабря на избирательном участке, Александр Лукашенко отметил, что уверенно идет на выборы, так как ощущает большую поддержку народа.

Александр Лукашенко:

Если бы я не ощущал этой поддержки — а критериев, согласитесь, много — я не стал бы кандидатом в президенты.

Глава государства посетил избирательный участок №1 Центрального района столицы. Он организован на базе Белорусского государственного университета физической культуры. Глава государства приехал на выборы вместе со своим младшим сыном Николаем. Александра Лукашенко встретили с цветами. В свою очередь Президент подарил букеты встречающим его девушкам.

За голосованием главы государства следили более 100 представителей СМИ, большинство из которых – зарубежные. На избирательном участке также присутствовали более 20 наблюдателей, в том числе международные — из таких стран, как Великобритания, Дания, Германия, Италия, Россия, Азербайджан.

Несмотря на прибытие белорусского лидера и количество фото и видеокамер участок работал в нормальном режиме. Все граждане могли свободно проголосовать. Глава государства также прошел регистрацию, получил бюллетень и сделал свой выбор в кабинке для голосования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».