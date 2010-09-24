А. Лукашенко: Если бы нам Венесуэла в этом году не помогла, нам было бы очень сложно

Александр Лукашенко встретился со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте. «Что для нас Венесуэла?» — спросили студенты. Сотрудничество с этой страной значимо, заметил Глава государства, особенно в вопросе поставки нефти.

Александр Лукашенко:

Что касается экономики и нашего сотрудничества, вы знаете, если бы нам Венесуэла в этом году не помогла, нам бы было очень сложно. Мы будем подтягивать образовательные и культурные проекты. Но если у вас, в Академии, будут конкретные предложения в этом плане, почему бы не с Академии начать? Пожалуйста, мы можем поддержать эти проекты. Но нашему сотрудничеству с Венесуэлой быть, оно состоялось. Мы серьезно туда влезли. Мы им строим целые города, газопроводы, добываем нефть и для них, и для себя. И они очень довольны нашим сотрудничеством.

Наталья Бреуc, Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.