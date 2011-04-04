А. Лукашенко: Для нас главное — суверенитет и независимость. Со странами, которые это понимают, мы сможем выстроить отношения по второстепенным вопросам

Беларусь проводит взвешенную многовекторную и миролюбивую внешнюю политику. Это подчеркнул сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 10 зарубежных государств. Эта церемония символизирует официальное начало работы новых руководителей иностранных диппредставительств в Беларуси.

Приветствуя дипломатов, Президент отметил, что они могут рассчитывать на открытость, искренность и поддержку белорусских партнеров. Определяющими для нашего государства в международной жизни являются гуманизм, терпимость, дружелюбие, взаимоуважение и честность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас между государствами нарастает конкуренция за доступ к ресурсам, перспективным рынкам сбыта. К большому сожалению, это соперничество приобретает порой чрезвычайно жесткий характер. Вплоть до возрождения доктрины однополярного мира и возврата к праву сильного диктовать всем свою волю и вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

Для многих государств, как и для нас, это не пустой звук, а проявление санкций, шантажа и давления со сторон сверхдержав. Поэтому Беларусь последовательно выступает за принципы справедливости и равноправной вовлеченности всех государств, независимо от их масштабов, в принятие ключевых решений международной повестки дня и учета их интересов.

В должность вступили главы дипмиссий Ганы, Кении, Кореи, Кыргызской Республики, Мавритании, Никарагуа, Палестины, Парагвая, Польши и ЮАР. Беларусь заинтересована в более интенсивном взаимодействии с этими странами по целому спектру вопросов.

Разговор об укреплении тесного экономического и политического диалога продолжился далее в неформальной обстановке. В частности, обращаясь к новому послу Польши, Президент заметил, что необходимо сделать белорусско-польскую границу более прозрачной. Возобновление паритетного и уважительного взаимодействия с этой республикой — одна из ключевых целей белорусской внешней политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Все политики в Польше хорошо знают Беларусь, понимают процессы, которые происходят в Беларуси.

Я хотел бы, чтобы Вы, как авторитетный человек, свое слово сказали — хорошее слово — и положили на чашу весов доброго сотрудничества между нами и родным нам польским народом. Это очень важно.

Я хочу, чтобы Вы знали, что независимость и суверенитет Беларуси — это ценность непреходящая — не только для поляков, народов других стран — россиян, немцев, но и для нас, белорусов. Мы состоялись как суверенное независимое государство. И этот суверенитет и независимость мы будем защищать, чего бы нам это ни стоило. И если в Польше и других странах будут понимать, что это главное для нас, мы всегда выстроим отношения по второстепенным вопросам.