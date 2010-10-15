А. Лукашенко: Для меня что белорусы, что русские, что литовцы – одно и то же

Беларусь и Литва могут уже до конца этого года подписать соглашение о малом приграничном движенииЭто заявил сегодня Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналиста еженедельника «Литовский курьер».

Речь идёт о договорённости, достигнутой около года назад, во время визита в Вильнюс главы нашего государства. Тогда было заявлено о готовности двух стран дать преференции жителям 50-километровой зоны по обе стороны белорусско-литовской границы. В частности, они предусматривают упрощение визового режима и пересечение границы по специальным пропускам. Предполагалось, что, в первую очередь, это расширит возможности приграничного бизнеса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли вариант Литвы. Вот как литовцы предложили, так мы и приняли этот договор. Какие вопросы к нам? Как только вы будете готовы, мы подпишем этот договор. Мы полны решимости развязать эту проблему. И я уверен, что если литовская сторона захочет подписать этот договор, то до нового года мы его подпишем. Вы же говорили, что вам Брюссель должен дать добро. Нам ни у кого не надо спрашивать разрешения, мы принимаем это решение сами.

Интервью длилось более двух часов. Президент ответил почти на 20 вопросов. Они касались как внутренней, так и внешней политики нашего государства. В частности, журналист интересовался развитием отношений Беларуси и России, мнением Александра Лукашенко о Таможенном союзе и Восточном партнерстве, а также перспективами белорусско-литовского сотрудничества. Говоря об экономическом партнерстве Литвы и Беларуси, глава государства отметил, что тесное взаимодействие может принести огромные дивиденды.

Александр Лукашенко:

Сотрудничество с Беларусью в экономике может принести огромные дивиденды для экономики Литвы, для благосостояния наших литовских друзей. Еще что очень важно: мы же с любовью к вам относимся. Я многих литовцев знаю. Для меня что белорусы, что русские, что литовцы – одно и то же. Наш народ настолько толерантный и интернациональный, что литовцам и желать иного не надо. Мы готовы к учету любых интересов.