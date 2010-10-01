А. Лукашенко: Демократии в Беларуси не меньше, чем на Западе, про Россию я и не говорю

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов. Говоря о демократии, Президент заметил, что ее в Беларуси не меньше, чем на Западе. Есть свобода выражаться, высказываться, но провоцировать власть нельзя.

Александр Лукашенко:

Демократии у нас не меньше, чем у того Запада, про Россию я и не говорю — у нас одинаковая демократия — что у вас, что у нас. Если надо «квасить» демонстрацию, то никто ни у кого не спрашивает — водометы, слезоточивый газ... Я даже в России это не всегда вижу. Скажу даже, что редко это вижу — единичные факты. У нас, в Беларуси, этого не было никогда — ни слезоточивого газа, ни водометов. Дай Бог, чтобы никогда и не было. Есть свобода выражаться, высказываться, но провоцировать власть нельзя. Соберутся двадцать отщепенцев и идут на крыльцо резиденции Президента — у меня ж не так, как в Кремле или Белом доме — забора нет — и все норовят влезть. Но это охраняемое здание, туда нельзя подходить близко.

Что тут за диктатура? Права человека: первое право — на жизнь, второе — на труд, третье — достойную зарплату, если ты трудишься, по крайней мере, сколько ты заработал, чтобы у тебя не отобрали. Чтобы тебя не унизили, чтобы тебя на проходной на своем заводе не долбали омоновцы, не препятствовали прохождению, чтобы твою собственность не делили и так далее и тому подобное. У нас что, этого нет? Есть. Упреки в наш адрес сыпятся, чтобы вести с нами борьбу. Не скажешь ведь, что надо Россию растоптать, вытереть об нее ноги, потому что у нее много энергоносителей и она в этом плане успешная. Так же не скажешь. Надо какой-то навязать тезис, за что «квасить» и Россию, и Беларусь. Но поскольку Россия богаче, она может и откупиться, и ногой топнуть, и трубой шлепнуть. Вот Беларусь можно на всю катушку мочить в этом плане. Ну, мочите.

Если подводить итог, демократия переводится с греческого, как народовластие. Выборы, референдумы — пожалуйста, идите, высказывайте свое мнение. Избрали Президента — у него есть полномочия, и он будет действовать, согласно своим полномочиям, чтобы не было преступности, чтобы было безопасно, чтобы был кусок хлеба на столе, чтобы дать возможность заработать.