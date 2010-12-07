А. Лукашенко: Бесхозной Беларусь не останется. Это слишком лакомый кусок и для Евросоюза, и для Америки, и для других

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Наша страна была, есть и будет надежным и предсказуемым международным партнером.

Мы не намерены «выбирать» между Евросоюзом и Россией. Это было бы неумно и неправильно. Мы не «идем» ни на Восток, ни на Запад. У нас собственное место в Европе, данное нашему народу Господом Богом, свои геополитическая идентичность и национальные интересы, важнейший из которых — обеспечение сбалансированного взаимодействия со всеми, формирование пояса добрососедства по всему периметру наших границ.

Но задача — не «равноудаленность» от главных соседей. Наиболее оптимальной для нас является стратегия «равной приближенности» к Востоку и Западу. Именно она дает шанс максимально эффективно использовать выгодное географическое положение, транзитный и промышленный потенциал Беларуси.

Евросоюз — один из главных потребителей белорусской продукции, рынок огромной емкости и важнейший источник технологий и инвестиций. Развитие взаимоотношений по таким направлениям, как энерготранзит, транспорт, миграция, борьба с торговлей людьми, организованной преступностью и наркотрафиком, уже давно вышло на уровень общеевропейского значения. Наши контакты на высшем и высоком уровне с руководством Евросоюза, входящими в него странами показывают, что конструктивный доверительный, хотя и непростой диалог способен разрушить стереотипы. Мы рассчитываем на прагматизм и здравый смысл в подходах Брюсселя к Минску. Полноформатное партнерство с Беларусью на равных — рентабельный проект для обеих сторон.

Работа с Евросоюзом совсем не означает «ухода» от России. И то, что я сегодня говорю сразу о Евросоюзе, а потом о России, пожалуйста, вот посол здесь есть, не ищите в этом каких-то кардинальных изменений. Нет. Потому что у нас на западном направлении проблем гораздо больше, чем с Россией. Поэтому я говорю прежде всего о решении этих проблем. И когда нас шлепнули по голове и закрыли в России рынок на поставку продукции, мы сегодня, как бы это было там неприятно и стыдно в силу своей политики, должны поблагодарить Европейский союз, что они так не поступили. И мы сегодня торгуем с Европой больше, чем с Россией. А ведь в Россию когда–то мы продавали 85% своей продукции.

Кто бы мог подумать, что мы, когда нас вытолкнули из России, найдем эти рынки в других странах. Мы их нашли. И мы Европу за это благодарим. Хотя не без проблем мы сегодня и наша продукция не вся может поставляться на европейский рынок, не во всем еще открыт европейский рынок для Беларуси. Но проблем здесь очень много, поэтому я ставлю на первое место решение этих проблем. Но опять же говорю: это не уход от России. Вне всякого сомнения, Россия — наш естественный союзник.

Мы достигли значительного прогресса в интеграции многих сфер жизнедеятельности. У нас многомиллиардный товарооборот, который за последнее десятилетие вырос более чем в три раза. Эти достижения утратить нельзя. Да что там говорить — мы в Россию едем, как к себе домой фактически: ни виз, ни барьеров, ни препятствий. Я уже не говорю о россиянах, которые едут к нам. Здравоохранение, образование и прочее — мы столько сделали в рамках Союзного государства. Поверьте, не скоро другие государства до этого дойдут. Поэтому нельзя гробить союзный проект.

В последнее время власть в России выстраивает какую–то иную модель отношений с Беларусью, и не только с нами, не укладывающуюся в традиционное понимание дружеского взаимодействия и союзничества. Этот курс спровоцирован отнюдь не Минском и требует осмысления на предмет соответствия объективным стратегическим интересам народов наших стран.

Но должен сказать, что в последние даже дни и недели я вижу, что в России началось осмысление того, что сделано за последнее время. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву — мы тоже хороши. Но уже некоторые головы остыли, начали думать: а что дальше? Начали, наверное, понимать, что бесхозной, грубо говоря, Беларусь же не останется. Это слишком, извините меня, лакомый кусок и для Евросоюза, и для Америки, и для других. Она не останется белым пятном. Это центр, это душа, это сердце Европы, оно не будет просто каким–то «банановым» государством. Обязательно кто-то придет, обязательно кто–то предложит помощь и поддержку. Так что, не так?

Вы посмотрите: великий Китай. Буквально полтора месяца тому назад, будучи в Китае, встречаюсь с нашим другом хорошим, Президентом Китая Ху Цзиньтао, мы вели переговоры. Он мне задает вопрос, когда мы углубились в экономические отношения: «Господин Президент, а что вам еще надо? Мы готовы вас кредитовать. Вот 15 миллиардов открыли линию, берите кредиты. Из них 3 миллиарда — льготных кредитов (под смешную ставку). Берите. Какие предприятия хотите? Мы рассмотрим в политбюро, если на то пошло, и направим эти предприятия». Так у нас же как это восприняли... Слушайте, не позорьте страну, негодяи просто: «Вот, в Беларуси Лукашенко откроет китайский квартал, китайцев привезет». Вы слышите эти заявления от некоторых? Это вы что, лучше стране делаете? Люди к нам с добром...

Никто нам не предлагает, никакие китайцы к нам не поедут, у них своих дел хватает, но я у них просил, говорю: «Ну постройте у нас (я был на Олимпиаде, мы жили недалеко от Пекина, там хороший китайский огромный квартал: гостиницы, кухня и прочее. Это для нас 2 тысячи рабочих мест), — я их прошу, компанию эту: «Приедь, пожалуйста (дважды с ним встречался), построй у нас под Минском такое. Наши люди будут работать. Но вы постройте. Это будет ваша собственность, наша какая-то доля будет. Мы землю предоставим». Ну что плохого, что Китай откроет свою культуру Беларуси?!»

В современном мире нельзя замыкаться в одной географии. Это слишком рискованно. Мы можем и должны выходить на новые перспективные рынки.

Венесуэла — ключевой партнер Беларуси в Латинской Америке, база для расширения контактов со всеми государствами региона — Аргентиной, Бразилией, Кубой, Никарагуа.

Многие, знаете, начали писать, особенно, я не хочу говорить, что это российские, никакие они не российские, это вражеские силы в России: «ну это же так невыгодно». Вы что, думаете, я сюда нефть бы вез, если бы она была убыточна?! Так у нас нефти убыточной хватает сегодня, не надо никуда ехать — Россия зальет завтра нефтью. Но мы, переработав по цене той, по которой Россия нам предложила в прошлом году нефть, окажемся не просто в тупике, а в яме. Это сплошные убытки. Поэтому я по миру начал искать нефть. И мы ее нашли — 10 млн. тонн в год, самой качественной нефти «Санта–Барбара», легкой нефти. Это половина нашего производства, что еще надо? Рентабельной нефти. Подчеркиваю — рентабельной нефти.

Я еще раз говорю, это не укол нашему союзнику и традиционному поставщику. Просто нам ее не дали, мы искали в другом месте, и мы ее нашли. И мы благодарны за это венесуэльскому народу и ее Президенту за то, что в труднейшую минуту он подставил плечо, поддержав нас.

В списке партнеров в Беларуси хотелось бы видеть Соединенные Штаты Америки — и отнюдь не на последнем месте этого списка. Разве у белорусов и американцев разные интересы в контексте современных глобальных вызовов и угроз? Нет. Но мы практически не задействуем возможности нашего экономического сотрудничества, хотя потенциал для этого есть немалый.

Бизнесмены США готовы инвестировать в Беларусь — это со всей очевидностью показали итоги визита в Минск американских деловых кругов. В ближайшее время мы новую партию американских бизнесменов ждем в Беларуси.

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