А. Лукашенко: Беларусь ждет конкретных решений для продвижения создания Единого экономического пространства

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ЕврАзЭС Таиром Мансуровым. Глава государства подчеркнул, что завтра в Минске состоится важный раунд переговоров в рамках ЕЭП, и мы ждем конкретных решений.

Отметим, Беларусь выполнила свое обещание и уже ратифицировала все 17 соглашений, которые фактически завершают процедуры по созданию ЕЭП с нашей стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы в том числе, чтобы вы сказали мне, что нам предстоит еще сделать из того, что мы обещали. Там еще у нас сколько остается соглашений? Как идут в других государствах эти процессы и какие дальнейшие перспективы — меня интересует этот блок вопросов.

Я вам очень благодарен, что вы приехали сегодня. В Беларуси ваше интервью, ваши слова будут значить многое, потому что все ждут конкретной отдачи от создания Единого экономического пространства.

Таир Мансуров, генеральный секретарь ЕврАзЭС:

Половина документов уже прошла адаптацию и находится в правительстве, что-то в парламент ушло. Сегодня на Комиссии я задавал вопросы, и это будет полностью соответствовать тем ожиданиям, о которых мы говорим.

Мы одобрили сегодня план мероприятий. В этом плане мероприятий 84 пункта. В частности, с 1 января 2012 года в каждой стране должен быть принят единый железнодорожный тариф.

Единое экономическое пространство предполагает снятие всех барьеров, препятствующих взаимной торговле Беларуси, России и Казахстана. По сути, три страны создают общий рынок, а это 170 миллионов потенциальных потребителей, на котором будут действовать единые условия для работы субъектов хозяйствования государств. Для Беларуси это не только новые возможности по продаже экспортной продукции, но и важный фактор привлечения внешних инвестиций, поскольку поле безтаможенной торговли для инвестора расширяется сразу на две страны.

В настоящее время идут переговоры о присоединении к строящемуся Единому экономическому пространству Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таир Мансуров:

В этом году мы начали реализацию первой межгосударственной программы — это инновационные биотехнологии. Стоимость ее — около 1 млрд рублей. Это позволит впервые на постсоветском пространстве разработать и внедрить такое количество инновационных продуктов и программ, которое поднимет уровень разработанных вещей и отраслей на современный уровень.