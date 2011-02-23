А. Лукашенко: Беларусь сегодня демонстрирует всему миру, как следует отстаивать суверенитет, стабильность и безопасность

23 февраля Президент Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония и прием прошли в Резиденции Главы государства.

Обращаясь ко всем, кто стоит на страже Родины, Александр Лукашенко заявил, что система безопасности страны сумела выдержать испытание на прочность, но эта система нуждается в постоянном совершенствовании. Ведь новое время приносит новые угрозы и вызовы.

Быть генералом — это вершина в службе любого военнослужащего. На этот раз высокого звания удостоены пятеро — не много, но тем солиднее и почетнее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По традиции награждения 23 февраля проходит в Резиденции Президента. Погоны полковника на кителе Олега Белоконева сменили генеральские. Хоть эмоции и переполняют, но люди в мундирах их скрывают профессионально. И даже в праздник в первую очередь говорят о делах военных.

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Нам действительно уделяется самое пристальное внимание. Это и строительство служебного жилья, и кооперативов, и оснащение, и оборудование городков.

По-военному четко и строго проходит церемония вручения генеральских звезд из рук Главнокомандующего. Во вступительном слове Президент отметил важность самого праздника. День защитников Отечества давно вышел за рамки только профессионального. Здесь слились воедино история, современность, память и уважение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь — мирная страна, у нее никогда не было агрессивных замыслов и целей. Однако на протяжении столетия ни одна большая европейская война не обошла нашу землю, оставила свои кровавые следы. Сколько иноземных захватчиков, рвавшихся поработить и уничтожить Беларусь, канули в небытие благодаря тому, что на их пути неизменно вставала грозная сила — народ-патриот, готовый до последней капли крови биться за каждую пядь родной земли.

Герои-воины почитаются у нас как праведники, отдавшие жизни за Отечество и друзей своих. Белорусские офицеры и солдаты всегда являлись непререкаемым образцом смелости, решительности и верности Родине. Они без колебаний шагали через огонь и смерть в годы Великой Отечественной, с честью выполняли свой интернациональный воинский долг, рискуя жизнью, спасали страну от последствий Чернобыльской катастрофы. Всегда были на передовых рубежах, охраняя наш мир и покой.

Президент подчеркнул, что государство и впредь будет уделять самое пристальное внимание социальным гарантиям военнослужащих, а также вопросам военного образования и технической подготовке.

Александр Лукашенко:

Беларусь впервые за свою многовековую историю обрела суверенитет. И вы призваны защищать великое завоевание всех нас и нашего народа. Это большая честь и огромная ответственность. Созданная нами система безопасности страны сумела выдержать испытания на прочность. Но эта система нуждается в постоянном совершенствовании, так как радикально меняются условия, в которых все мы живем. Новые времена приносят новые угрозы, которые невозможно устранять старыми методами. Внешние и внутренние вызовы требуют особого внимания и умения дать адекватный ответ.

Беларусь сегодня — достойный пример того, как следует отстаивать свой суверенитет. Но стоять на месте нельзя. И сегодня перед военными стоят серьезные задачи — реализация новой Концепции национальной безопасности, дальнейшая модернизация Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко:

именно Беларусь сегодня демонстрирует всему миру, как следует отстаивать суверенитет, стабильность и безопасность. Но мы должны быть постоянно начеку и держать порох сухим.

В нынешних условиях особенно необходима высокая ответственность всех руководителей силовых структур, каждого офицера за обеспечение условий для созидательного труда белорусского народа.

Впереди у нас — решение очень сложных и ответственных задач. Для этого вы имеете не только необходимые ресурсы, но и, главное, всемерную поддержку государства и народа, осознание каждым гражданином своей сопричастности к защите Отечества, ответственности за поддержание мира и стабильности в нашем общем белорусском доме.

По традиции Глава государства лично вручил генеральские погоны. Очередное звание генерал-лейтенанта милиции присвоено Главе МВД Беларуси генерал-майору милиции Анатолию Кулешову. За плечами — 30 лет службы. А ведь в 80-м начинал простым рядовым сотрудником полка милиции.

Олег Белоконев закончил факультет Генштаба Военной академии. Дипломную работу посвятил спецоперациям в современных Вооруженных Силах. От теории сразу перешел к практике. Сегодня у командующего силами специальных операций новое знание.

Звезды генерала-майора получил и Андрей Равков, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

С сегодняшнего дня генерал-майор юстиции и Александр Конюк, председатель белорусского военного суда. Новое звание и у Сергея Хмарука — прокурора Брестской области — советник юстиции третьего класса, а это фактически ранг военного генерала.

После церемонии Глава государства еще раз поздравил всех с праздником. Как отметили награжденные, новые погоны — это не только оценка достигнутого, но и стимул, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Хмарук, прокурор Брестской области:

Особый почет — получить из рук Главы государства генеральские погоны. Это обязывает к очень многому: к более четкой слаженной работе и, прежде всего, к самодисциплине.

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