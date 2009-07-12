А. Лукашенко: Беларусь не продается

Об этом глава государства заявил в интервью австрийской газете «Die Presse».

Отвечая на вопрос о том, что после увеличения суммы кредита от МВФ, в российских СМИ появились заголовки «Запад покупает Беларусь», глава государства подчеркнул: – Беларусь не продается. На то я и Президент. И тот, кто меня знает, он просто посмеется над подобной информацией, которая выходит в Москве. Наверное, их это очень волнует. Я вам уже говорил, что Россия не знает, что здесь происходит. Их это не интересует, они занимаются своими проблемами. Вот где-то что-то услышали и сразу: «Ага, Международный валютный фонд дал кредит Беларуси...». Ну так и спасибо МВФ. Он, кстати, предложил кредит на более выгодных условиях, чем Россия. Так что, мы от этого отказаться должны?

По словам Президента, подобное решение МВФ стало неожиданным для российской стороны: – В России этого не ожидали. Думали, что если они не дадут, то никто нам не поможет, и мы тут рухнем, обвалимся. Знаете, даже если бы никто и не дал этих кредитов, не обвалилась бы наша экономика, выжили бы, не из такой ситуации выходили. Но, если нам помогают люди, почему мы от этого должны отказываться? И почему вдруг в России это так, как вы говорите, воспринимается? Мне это не понятно. Ведь они же пользовались кредитами МВФ. И сейчас заявки подают. На будущий год дефицит, говорят, бюджета будет большой. Они не прочь бы и позаимствовать где-то денежные средства. Почему нам это запрещено?

Александр Лукашенко напомнил, что «Россия, пообещав $2 млрд. кредита, свое обещание не выполнила».

– Это не забывается. Надо быть обязательным. Не можешь – скажи: «Не могу в силу таких-то причин». Можешь (знаю, что могут), договорились – надо свято исполнять свои обещания, – заявил глава государства.

При этом он добавил, что как Президент будет «долго помнить помощь Международного валютного фонда, Запада, нашему государству». – И буду убеждать свой народ, чтобы они это оценили по достоинству, – добавил Александр Лукашенко.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь