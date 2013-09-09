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9 сентября Таджикистан отмечает День независимости. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

09 сентября 2013 11:26
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Новости Таджикистана. Таджикистан 9 сентября отмечает День независимости. С праздником своего коллегу Эмомали Рахмона поздравил Президент Беларуси.

У стран сложилось плодотворное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций. Таджикистан заинтересован в белорусской технике. За последние годы  для строительства энергетических объектов поставлено большое количество большегрузных и карьерных машин.

В Беларуси пользуются спросом таджикские фрукты, шерсть и хлопок. По итогам 2012 года товарооборот с Таджикистаном составил почти 58 млн долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Праздничные даты

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