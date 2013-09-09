9 сентября Таджикистан отмечает День независимости. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Таджикистана. Таджикистан 9 сентября отмечает День независимости. С праздником своего коллегу Эмомали Рахмона поздравил Президент Беларуси.

У стран сложилось плодотворное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций. Таджикистан заинтересован в белорусской технике. За последние годы для строительства энергетических объектов поставлено большое количество большегрузных и карьерных машин.

В Беларуси пользуются спросом таджикские фрукты, шерсть и хлопок. По итогам 2012 года товарооборот с Таджикистаном составил почти 58 млн долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.