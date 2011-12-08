8 декабря белорусские сенаторы намерены ратифицировать договор о Евразийской экономической комиссии

Новости Беларуси. Это обеспечит развитие не только Таможенного союза, но и Единого экономического пространства, которое заработает с начала 2012 года.

Работа комиссии будет основываться на принципах взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов сторон, экономической обоснованности принимаемых решений и гласности. Будут созданы совет и коллегия комиссии. В каждой категории должностей будут представлены граждане трех стран – Беларуси, России и Казахстана.

Согласно документу, Межгоссовет ЕврАзЭС будет преобразован в Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств и глав правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.