70 лет назад началась Вторая Мировая

Сегодня - семидесятая годовщина вторжения нацистов в Польшу, положившего начало Второй мировой войне.

Этому предшествовали провокации и срежиссированные инциденты, которые должны были оправдать начало конфликта. Настоящая война с официальными сводками началась утром 1 сентября 1939 года с ударов по Гданьску. Немцы обладали подавляющим превосходством по всем решающим направлениям: войска, вооружение, военная подготовка и тактика.

На мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой, в Гданьск прибудут главы государств и правительств 30 стран. В церемонии, которую возглавит нынешний президент Польши Лех Качиньский, примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, российский премьер Владимир Путин и его коллега из Италии Сильвио Берлускони.

Беларусь будет представлять официальная делегация, во главе с премьер-министром Сергеем Сидорским. В рамках визита глава Правительства Беларуси планирует провести ряд встреч, в том числе со своим польским коллегой Дональдом Туском, представителями деловых кругов и руководством Поморского воеводства.