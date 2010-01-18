7-го февраля украинцы будут выбирать между Януковичем и Тимошенко

Выборы президента Украины признаны состоявшимися. Об этом заявили в ЦИК страны.

Явка избирателей составила около 67 процентов, обрабОтано порядка 87-ми процентов бюллетеней. Лидирует председатель Партии регионов Виктор Янукович. За него проголосовали более 35 процентов избирателей. На втором месте премьер-министр страны Юлия Тимошенко, ее поддержал каждый четвёртый. А банкир Сергей Тигипко набрал 13 процентов голосов.

Второй тур выборов состоится 7-го февраля, в нем примут участие Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Их называли главными фаворитами еще на старте президентской кампании.

Граждане Украины, голосовавшие на двух участках в Беларуси, также отдавали предпочтение Виктору Януковичу. Участие в голосовании на президентских выборах, которое прошло в посольстве Украины в Минске, приняли около тысячи человек. В списках было 6 тысяч семьсот граждан Украины. Это обычная цифра явки избирателей, которые голосуют в посольстве, отметили в диппредставительстве.