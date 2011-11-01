6 раёнаў Міншчыны рыхтуюцца да забароны рознічнага гандлю пладова-ягаднымі вінамі
Плануецца, з паліцаў магазінаў у гэтых раёнах, так званае «чарніла» знікне ўжо з 1-га студзеня. Мінімум на год. Прычына — устойлівае павелічэння колькасці злачынстваў, здзейсненых «пад градусам».
Антыалкагольны эксперымент, распачаты на Случчыне, вырашана распаўсюдзіць на Бярэзінскі, Крупскі, Лагойскі, Любанскі, Салігорскі і Старадарожскі раёны. На Бярэзіншчыне ў апошні дзень мясяца праводзяць «Дзень цвярозасці». На суткі ва ўсіх магазінах раёна, а гэта каля 100 кропак, забаронены продаж спіртных напояў.