Прямой эфир

6 раёнаў Міншчыны рыхтуюцца да забароны рознічнага гандлю пладова-ягаднымі вінамі

01 ноября 2011 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Плануецца, з паліцаў магазінаў у гэтых раёнах, так званае «чарніла» знікне ўжо з 1-га студзеня. Мінімум на год. Прычына — устойлівае павелічэння колькасці злачынстваў, здзейсненых «пад градусам». Антыалкагольны эксперымент, распачаты на Случчыне, вырашана распаўсюдзіць на Бярэзінскі, Крупскі, Лагойскі, Любанскі, Салігорскі і Старадарожскі раёны. На Бярэзіншчыне ў апошні дзень мясяца праводзяць «Дзень цвярозасці». На суткі ва ўсіх магазінах раёна, а гэта каля 100 кропак, забаронены продаж спіртных напояў.

Другие новости рубрики

Все новости
01 ноября 2011 13:28

МВД Беларуси: Идет прирост численности населения за счет мигрантов из других стран

01 ноября 2011 13:26

Координатор программ Фонда ООН: Уровень женской занятости в Беларуси высокий по сравнению с другими европейскими странами

01 ноября 2011 13:25

Какие пособия по уходу за ребенком существуют в Беларуси? Как государство помогает матерям?