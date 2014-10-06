6 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Углубление двусторонних отношений, а также подготовку и проведение в Минске заседаний Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета обсудили 6 октября президенты Беларуси и Казахстана во время телефонного разговора.

Особое внимание было уделено проблемам дальнейшего становления и развития Евразийского экономического союза.

В частности, была затронута тема одновременной ратификации Договора о ЕАЭС. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.