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6 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

06 октября 2014 13:31
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Новости Беларуси. Углубление двусторонних отношений, а также подготовку и проведение в Минске заседаний Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета обсудили 6 октября президенты Беларуси и Казахстана во время телефонного разговора.

Особое внимание было уделено проблемам дальнейшего становления и развития Евразийского экономического союза.

В частности, была затронута тема одновременной ратификации Договора о ЕАЭС. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

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