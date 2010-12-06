6 декабря в Минске начнет работу IV Всебелорусское народное собрание

Одно из главных событий в жизни страны дает возможность делегатам форума напрямую участвовать в управлении делами государства. Такое право дано каждому белорусскому гражданину Конституцией республики, более того продиктовано и требованием времени.

Делегатов выбирали в трудовых коллективах, по месту жительства, учебы или службы. Своим избранникам доверили озвучить общественное мнение даже по самым острым вопросам, стоящим в эти дни перед обществом. Своих представителей на народное вече прислали все регионы страны.

Елена Большекова, участник IV Всебелорусского народного собрания:

Еду с положительными эмоциями, почерпнуть для себя и для молодежной среды то новое и полезное, что может дать государству молодежная политика. А также хочу узнать то, что происходит в республике в других регионах.

Александр Гуревич, участник IV Всебелорусского народного собрания:

Я представитель социальной сферы, здравоохранения. Меня волнуют отношения к медицине. Я надеюсь, что все сделанное в предыдущие пять лет будет продолжено и дальше.

В эти дни в Минск съехалось более 2,5 тысяч делегатов форума, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они подведут итоги прошедших пяти лет и обсудят, как будет жить и развиваться страна в следующей пятилетке.

Сейчас народные избранники размещены в комфортабельных номерах столичных гостиниц. Здесь еще задолго до народного собрания начали готовиться к приезду такого числа гостей.

Для участия в работе Всебелорусского народного собрания в Минск приехали и многочисленные гости. Среди них представители белорусских диаспор в Украине, Ереване, Латвии, Израиле и Соединенных Штатах, а также известные общественно-политические деятели.

Ирина Оржеховская, гость IV Всебелорусского народного собрания (Украина):

Мы услышим об успехах Беларуси в экономическом и политическом плане. В плане большого уважения других стран к нашей исторической родине.

А накануне вечером делегатов пригласили столичные театры. Центральные культурные площадки Минска встретили гостей разнообразной программой. Большой театр оперы и балета представил сразу два одноактных представления. Горьковский показал «Пане Коханку». Встречали делегатов и в Музыкальном театре.

Итак, IV Всебелорусское народное собрание начнет работу шестого декабря во Дворце Республики. Прямая трансляция начнется в 11.00 по всем национальным телеканалам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На протяжении всего собрания будет работать и горячая телефонная линия. Любой желающий, набрав номер телефона в Минске, сможет задать интересующие его вопросы. Решение об открытии линии принято Республиканским оргкомитетом по подготовке и проведению собрания. Работать горячая линия будет шестого и седьмого декабря с 9.00 до 18.00.

Госавтоинспекция Минска рекомендует водителям в дни проведения всенародного собрания исключать из своих маршрутов проспекты Независимости, Победителей, Машерова, Партизанский, Пушкина, а также улицу Орловскую.