58 законопроектов планируют рассмотреть на весенней сессии парламентарии

Среди наиболее значимых - проект нового Кодекса о земле, Бюджетного кодекса, аналога которому в Беларуси еще не было. В экономической сфере наиболее значимые - законопроект об ипотеке, поправки в некоторые законы по вопросам защиты прав потребителей и в закон о госрегистрации недвижимости. Планируется также рассмотреть поправки в закон о здравоохранении, в некоторые кодексы по вопросам взыскания алиментов на детей и другие значимые для страны документы.