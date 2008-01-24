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58 законопроектов планируют рассмотреть на весенней сессии парламентарии

24 января 2008 12:07
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Среди наиболее значимых - проект нового Кодекса о земле, Бюджетного кодекса, аналога которому в Беларуси еще не было. В экономической сфере наиболее значимые - законопроект об ипотеке, поправки в некоторые законы по вопросам защиты прав потребителей и в закон о госрегистрации недвижимости. Планируется также рассмотреть поправки в закон о здравоохранении, в некоторые кодексы по вопросам взыскания алиментов на детей и другие значимые для страны документы.

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