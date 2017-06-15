52-я сессия Парламентского собрания Союзного государства откроется в Минске 15 июня

Новости Беларуси. Социальная и миграционная политика, здравоохранение и образование, договорно-правовая база и торгово-экономическое сотрудничество. О сближении законодательств Беларуси и России в самых разных сферах 15 июня пойдет речь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь откроется 52-я сессия Парламентского собрания Союзного государства. Она объединит не только депутатов, но и представителей Постоянного комитета союза, министерств и ведомств двух стран. В центре внимания сторон также реализация совместных программ, приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.