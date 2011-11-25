50% акций «Белтрансгаза» проданы «Газпрому», газ для Беларуси в 2012 году будет стоить $165,6 за тысячу кубометров

Такое соглашение подписано по итогам Высшего Госсовета Союзного государства, в подмосковных Горках. Нынешняя встреча Лукашенко и Медведева – четвертая за последние полгода.

В формате ВГС приняты ключевые решения. Среди них – соглашение о продаже «Газпрому» акций «Белтрансгаза», договоренность о выделении российской стороной кредита в объеме 10 млрд долларов на строительство белорусской АЭС.

У резиденции «Горки-9» Дмитрий Медведев встречал Александра Лукашенко в прекрасном настроении.

Перед основным заседанием Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев пообщались в формате один на один.

Последний раз Высший госсовет Союзного государства проходил в 2009-м. Может, поэтому повестка дня этого ноябрьского заседания включала сразу 16 вопросов. Заседание велось под председательством Александра Лукашенко. Помимо таких ключевых и традиционных тем как внешняя политика, безопасность и социальная сфера есть и вполне конкретные достижения – значительно выросшие темпы товарооборота.

Было заявлено, что товарооборот между странами в этом году достигнет не только пикового докризисного уровня, но и поднимется на новую более высокую планку – отметку в 40 млрд долларов.

Что характерно, растет как ассортимент товаров, так и их объемы. А это подпитывает работу производителей, стимулирует развитие экономических связей. Государства придерживаются общего плана по минимизации последствий мирового финансового кризиса. Кстати, рост взаимного товарооборота объясняется во многом началом работы Таможенного союза.

Увеличение белорусского экспорта в тот же Казахстан – это увеличение и российского. Ведь у нас производится немало продукции с комплектующими из регионов братской страны. Неудивительно, что отдельный большой блок заседания – социальная сфера в рамках Союзного государства. Это и гарантии по обеспечению равного доступа граждан наших стран к получению знаний, услугам врачей, возможность устроится на работу, получения прописки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но впереди еще более масштабная интеграция – Единое экономическое пространство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процесс сильно активизировался со стороны Российской Федерации месяц назад, вы это помните, со времени публикации в «Известиях» статьи Владимира Владимировича. Всем, кто хотел и кто не хотел, он дал хороший толчок для того, чтобы все определились и высказались, как же мы будем двигаться дальше. И очень хорошо получилось, что мы практически вели этот процесс. И буквально в течение нескольких месяцев были готовы к подписанию тех исторических документов, которые приведут нас к созданию евразийского союза. Это дорогого стоит.

Но с гордостью могу сказать, что мы немало сделали для этого процесса и в рамках строительства Союзного государства. Всё-таки будем откровенны, это не только экономический союз Беларуси и России, но и военно-политический. Мы рассматриваем сегодня вопросы и оборонного характера, и внешнеполитического характера, и социальной защищённости наших граждан.

Но, конечно, и Союзное государство продолжит свое развитие. Бюджет на следующий год в Союзном государстве составит около 5 млрд российских рублей. Деньги пойдут более чем на четыре десятка совместных программ и мероприятий.

Александр Лукашенко:

Когда мы договаривались с Дмитрием Анатольевичем о том, что мы должны провести Высший Государственный Совет, мы отметили с ним, я уже имею право раскрыть секрет, что мы не будем гробить проект Союзного государства, а наоборот будем развивать. Это была наша договоренность три месяца тому назад, когда мы начали подготовку к этому Высшему Госсовету.

Один на один встречаясь, мы обсуждали многие проблемы и, откровенно скажем, вызовы, которые возникают перед нашими государствами. Мы это не скрываем. Может быть, слишком публично об этом не говорим. Но вызовы большие. И мы пришли к единому мнению, что перед этими вызовами кто-кто, а Беларусь и Россия должны быть вместе.

Движение наших экономик направлено в сторону инновационных производств. То есть современных предприятий, на которых производится товар с высокой добавленной стоимостью, создаются новые рабочие места.

Рассматривались и вопросы взаимодействия в военно-технической сфере, культурного сотрудничества. Эти и другие позиции развития Союзного государства согласовали вплоть до 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

В этом году наблюдает очень высокий рост товарооборота — практически на 40% за 9 месяцев. Это результат совместной деятельности, новых интеграционных схем, нашего желания совместно развивать экономическое взаимодействие. Я хотел бы с этим всех поздравить. Это хорошие показатели.

С такими темпами к концу года мы можем выйти на отметку в почти 40 миллиардов долларов, и мы понимаем, что это означает для экономик двух стран.

В связи с завершением Павлом Бородиным своей деятельности в качестве госсекретаря (а в этой должности он был 12 лет) ему объявлена первая в истории Высшего госсовета Союзного государства благодарность. Освободившуюся должность занял Григорий Рапота.

Александр Лукашенко:

Сегодня надо серьезно задуматься о роли и месте Союзного государства, его институтов в общей архитектуре интеграции. Чтобы не получилось так, что какие-то интеграционные направления и структуры важнее, чем Союзное государство.

Сегодняшние договоренности между Беларусью и Россией, которые предлагается зафиксировать в ряде решений Высшего госсовета о двусторонних документах, – самое яркое тому подтверждение. Это нерушимо. Все, что подготовлено, мы должны подписать, чтобы не откладывать ничего, не разрушать.

Появились некоторые нюансы – мы договорились, что даже в этом году мы в состоянии эти проблемы обсудить и дополнительно в двустороннем формате или на уровне Правительства, на уровне президентов принять решение.

Подписано и несколько ключевых соглашений. В частности, соглашение по формированию цены на газ для Беларуси с января 2012 года. Оно вытекает из наших взаимных обязательств в рамках ЕЭП. Согласованы тарифы на транзит газа по белорусской территории, а также документы о продаже 50% акций «Белтрансгаза» российскому «Газпрому».

Есть договоренность о кредите в объеме примерно 10 млрд долларов на строительство белорусской АЭС. Деньги Беларусь получит от России на 25 лет, с 10-летним мораторием на погашение основного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписан документ, предполагающий финансирование создания карьерной техники в Беларуси. Речь о новом цехе «БелАЗа» для сборки машин грузоподъемностью 450 тонн. Кроме этого, российская компания будет покупать и продвигать на рынок белорусскую карьерную технику.