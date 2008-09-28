40 избирательных участков открылись за пределами нашей республики в 32 странах

Граждане Беларуси голосуют даже в ЮАР, Венесуэле и Кубе. Причем в России, Польше, Германии, Латвии и США организовано по несколько избирательных участков. Отдать свои голоса за того или иного кандидата в депутаты смогут граждане Беларуси, состоящие на консульском учете, а также те, кто во время выборов находится в командировке или на отдыхе. Достаточно подтвердить свое право паспортом.



В нашем посольстве в Москве избирательный участок открылся на час раньше, чем в Беларуси. Голосование проходили активно. Наибольшую инициативу проявили студенты, курсанты военных вузов. Атмосфера в диппредставительстве была праздничная. Здесь можно было попробовать национальную кухню и приобрести белорусские сувениры.



По последним данным, в России голосование на белорусских парламентских выборах существенно превысило 50-процентную норму. Как сообщил советник-посланник Посольства Беларуси в России Василий Руденок, по состоянию на 20 часов московского времени в Москве приняли участие в голосовании 55% граждан, внесенных в списки, в Санкт-Петербурге – 66%, в Краснодаре – 81%.



Открылся избирательный участок и в Нью-Йорке. Он – самый большой в западном полушарии. Около восьми тысяч наших соотечественников проживают в США. И все они могут сделать свой выбор за кандидата в депутаты в белорусский парламент. Из-за семи часовой разницы во времени результаты будут известны ближе к утру.