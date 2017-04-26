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31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС была отмечена в Минске шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях»

26 апреля 2017 16:46
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Новости Беларуси. 31 годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС – была отмечена в Минске традиционным шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях».

31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС была отмечена в Минске шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях»-1

Мингорисполком выдал организаторам мероприятия разрешение на шествие и митинг по традиционному маршруту: от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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