31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС была отмечена в Минске шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях»

Новости Беларуси. 31 годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС – была отмечена в Минске традиционным шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях».

Мингорисполком выдал организаторам мероприятия разрешение на шествие и митинг по традиционному маршруту: от кинотеатра «Октябрь» до площади Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.