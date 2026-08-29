31 августа в Бишкеке пройдет саммит ШОС. Что это значит для Беларуси?

Беларусь и Россия, вне всяких сомнений – мировые рекордсмены по совместному участию во всевозможных форматах интеграционного сложения и умножения: от союзной двойки и евразийской пятерки до Шанхайской десятки, хотя, конечно, сегодня это уже «10+», учитывая растущий интерес на внешнем контуре ШОС. Финал лета – традиционное время «сверить часы» в Шанхайской семье. Причем на этот раз повод особый – 25-летие со дня образования Шанхайской организации сотрудничества. Саммит готовится принять Бишкек – 31 августа.

Для Беларуси это событие имеет особое значение: два года назад наша страна завершила многолетний путь от партнера по диалогу до полноправного члена «Шанхайской семьи». Сегодня мы входим в организацию, которая представляет интересы 3,5 миллиарда человек, страны ШОС формируют треть мировой экономики. Но что стоит за этим членством и каковы реальные выгоды для Беларуси? Вступление в ШОС не было спонтанным решением для нашей страны. Это осознанный выбор, который выстраивался годами. Беларусь участвует в деятельности организации с 2010 года в статусе партнера по диалогу, с 2015-го – в статусе наблюдателя. 4 июля 2024 года на саммите в Астане путь длиной в 14 лет привел к логичному итогу. И это выбор в пользу прогрессивного мирового большинства. А вся история взаимодействия с ШОС подтверждает фундаментальные принципы белорусской внешней политики – надежность, обязательность и последовательность. Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС.

Рашид Алимов, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2016–2018 гг.):

Когда у многих стран, не говоря о группе стран, практически нет стратегии развития, они ее не видят или заблуждаются, ШОС – одна из немногих (если не единственная) организация в мире, которая планирует на целые десятилетия вперед. Саммит в Бишкеке пройдет под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Планируется, что по итогам нынешнего года объем взаимной торговли между государствами-участниками достигнет 720 млрд долларов. Эта сумма в 19 раз превышает показатели 2001 года. И Беларусь имеет реальные шансы нарастить свое присутствие на этих рынках. Но не в наших традициях лишь получать; Беларуси, как полноправному члену ШОС, есть что предложить ее участникам. В условиях санкционного давления критически важным становится создание независимого финансового механизма ШОС – Банка развития Организации. Это прямой путь к экономическому суверенитету региона. Эксперты сходятся во мнении: именно белорусская сторона выступает одним из главных драйверов этой инициативы.

Дин Сяосин, заместитель генерального секретаря Академического комитета Китайской академии современных международных отношений:

В Тяньцзине было принято политическое решение о создании Банка развития ШОС. Министр финансов стран-участниц провели несколько раундов консультаций. Полагаем, что на данном саммите мы ожидаем увидеть конкретные шаги по реализации этого проекта. Что еще Минск может предложить коллегам по Шанхайской организации? Конечно, преимущества нашего геополитического положения, помноженные на надежность и предсказуемость.