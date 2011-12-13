30 тысяч ливийцев выступили в акции протеста против Переходного национального совета

Новости Ливии. В городе Бенгази — главном оплоте захвативших власть в стране повстанцев — участники 30-тысячной акции протеста открыто выражали недовольство действиями Переходного национального совета.

Помимо заявлений экономического характера, манифестанты требовали от властей и прекращения убийств, и преследования по национальному и этническому признаку.

Схожие акции протеста и даже вооруженные стычки произошли в Триполи. Там горожане выступили против арабских и афганских наемников, состоящих на службе в армии Переходного национального совета.

Напомним, в недавнем докладе ООН международные эксперты сообщили, что новые власти Ливии начали «кровавую охоту» на сторонников убитого лидера Джамахирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.