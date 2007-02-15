30 дней на решение судьбы памятника советскому Воину-освободителю

Парламент Эстонии принял закон "О сносе запрещенных сооружений". После вступления его в силу памятник советскому Воину-освободителю в центре Таллина будет демонтирован в течение 30 дней. У президента, назвавшего накануне этот закон неконституционным, есть две недели на размышление. В противном случае, через 30 дней он вступит в силу. Тем временем, Россия предупреждает Эстонию о негативных последствиях для двусторонних отношений принятия законов о сносе памятника в Таллине и объявлении траура в день освобождения города от фашистов.