28 октября Геннадий Зюганов встретился с белорусскими парламентариями

В ходе беседы глава КПРФ отметил, что у белорусско-российских отношений по-прежнему большое будущее. Особенно, при совместном развитии технологий и модернизации производств.

Кроме того, по мнению Зюганова, объединение потенциалов Беларуси, Украины и России – это самое оптимальное решение в условиях мирового экономического спада. И что временные политические разногласия не должны стать причиной совместного экономического регресса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации:

Мы с вами всю жизнь жили в одном государстве, в мире и дружбе. И вдруг возникают какие-то вопросы, которые начинают абсолютизировать. Это неправильно. Поэтому мы говорили и Грызлову, и своим руководителям, что все делаем, чтобы улучшать и выстраивать достойные отношения.

Я недавно долго и обстоятельно беседовал с руководством страны. На мой взгляд, они это понимают. Уверен, что можно все улучшить. Но для этого надо вместе двигаться по этому пути.

Лукашенко – Зюганову: Я очень внимательно наблюдаю за работой Компартии Российской Федерации