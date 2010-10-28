28 октября Геннадий Зюганов встретился с белорусскими парламентариями

Кроме того, по мнению Зюганова, объединение потенциалов Беларуси, Украины и России – это самое оптимальное решение в условиях мирового экономического спада. И что временные политические разногласия не должны стать причиной совместного экономического регресса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации:
Мы с вами всю жизнь жили в одном государстве, в мире и дружбе. И вдруг возникают какие-то вопросы, которые начинают абсолютизировать. Это неправильно. Поэтому мы говорили и Грызлову, и своим руководителям, что все делаем, чтобы улучшать и выстраивать достойные отношения.
Я недавно долго и обстоятельно беседовал с руководством страны. На мой взгляд, они это понимают. Уверен, что можно все улучшить. Но для этого надо вместе двигаться по этому пути.
Лукашенко – Зюганову: Я очень внимательно наблюдаю за работой Компартии Российской Федерации