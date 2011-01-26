27 января в Минске откроется седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Повестка дня заседания утверждена сегодня советом Палаты.

Депутаты планируют принять постановление Палаты представителей «О даче согласия Президенту Беларуси на назначение Михаила Мясниковича премьер-министром Республики Беларусь», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня также шла речь о подготовке законопроектов к весенней сессии парламента, которая откроется 4 апреля. Среди наиболее значимых — проект Жилищного кодекса, законопроекты об обращениях граждан и юридических лиц, о третейских судах, о системе жилищных строительных сбережений, о борьбе с коррупцией, о противодействии торговле людьми.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Правильно было замечено, чтобы депутаты участвовали в них на стадии разработки и в начальной стадии подготовки законопроектов. Чтобы не было так, что приходит сырой законопроект. Давайте, чтобы мы это всё подготовили качественно. С учётом требований времени, с учётом требований общества.