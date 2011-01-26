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27 января в Минске откроется седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси

26 января 2011 15:03
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Повестка дня заседания утверждена сегодня советом Палаты.

Депутаты планируют принять постановление Палаты представителей «О даче согласия Президенту Беларуси на назначение Михаила Мясниковича премьер-министром Республики Беларусь», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня также шла речь о подготовке законопроектов к весенней сессии парламента, которая откроется 4 апреля. Среди наиболее значимых — проект Жилищного кодекса, законопроекты об обращениях граждан и юридических лиц, о третейских судах, о системе жилищных строительных сбережений, о борьбе с коррупцией, о противодействии торговле людьми.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Правильно было замечено, чтобы депутаты участвовали в них на стадии разработки и в начальной стадии подготовки законопроектов. Чтобы не было так, что приходит сырой законопроект. Давайте, чтобы мы это всё подготовили качественно. С учётом требований времени, с учётом требований общества.

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