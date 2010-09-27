27 сентября из президентской гонки выбыли два человека

Центризбирком Беларуси вынес окончательное решение по регистрации инициативных групп. Таким образом, потенциальных кандидатов на главный государственный пост в стране осталось 17, среди них и действующий Президент – Александр Лукашенко. Чтобы пройти очередной этап избирательной кампании, всем нужно собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку.

Минувших выходных у Центризбиркома, фактически, не было, ведь большинство желающих поучаствовать в президентской гонке списки инициативных групп подали буквально в конце рабочего дня 24 сентября. Но все документы проверены и в отдельных найдены откровенные ошибки. Так с дистанции сошли два человека. Это санитарка из санатория и безработный. У обоих были группы менее ста человек, к тому же желающий трудоустроиться, не достиг возраста, позволяющего по Конституции стать президентом.



Самая безобидная причина отказа – это несовершеннолетние в списках. Но было и удивительное. К примеру, в инициативной группе лидера либерал-демократов оказались мертвые души и лица, не имеющие не только белорусского гражданства, но и регистрации.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Скажите, вот зачем вам эти мёртвые души. Это что, ради того, чтобы порисоваться и сказать, что у меня большая инициативная группа? Ведь они не смогут собрать для вас подписи, а даже, если и так, то весь список будет не действительным.



Немало вопросов было и к единственному в избирательной кампании литератору. Вопросов относительно его эмиграции в Финляндию и Польшу. Ведь по Конституции претендовать на главный государственный пост может человек, все последние 10 лет живущий в Беларуси. Но документов «Против» ЦИК не нашёл, хотя в чем «правда» этого претендента никто так и не понял.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ситуация непростая. Была ли это эмиграция или просто командировка. Но газеты писали, что всё-таки эмиграция, что уезжает из страны по политическим убеждениям. И это как раз тот случай, когда правда подтягивается под обстоятельства. Нужны очки – эмигрант. Нужны выборы – обычный командировочный.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом, если оценивать процесс регистрации, он был по-настоящему либеральным. Даже тем группам, где были существенные недоработки, дано право участвовать в Избирательной кампании.



27 сентября зарегистрирована инициативная группа действующего главы государства. В неё вошли 8 тысяч 403 человека. В гонке, пока только за подписями, будут участвовать и представители крупных политических партий и общественных объединений, а также бывший депутат, несколько предпринимателей, пенсионер и литератор.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Каждая личность, которая заявила о себе, – это уже уникум. И хорошо, что таких много. Не будем, конечно, ставить в абсолют ленинский лозунг, что «каждая кухарка может управлять страной». Не каждая, конечно. Но наиболее подготовленные, политически грамотные, общественно активные имеют такую возможность. И в этом демократичность нашей кампании.



Сколько бы ни было претендентов, на финишную прямую выйдут из них лишь немногие. В 2006 году регистрацию инициативных групп прошли лишь восемь из 16. А вот собрать 100 тысяч подписей в поддержку смогли только четыре.

Многие инициативные группы уже 27 сентября смогли получить удостоверения и подписные листы. Но сбор подписей в поддержку начнётся только в четверг, 30 сентября. Одновременно для всех, как требует этого избирательное законодательство.

Алеся Высоцкая, Валерий Науменко, телекомпания СТВ