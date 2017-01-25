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25 лет со дня установления дипломатических отношений Беларуси и Франции исполняется 25 января

25 января 2017 06:26
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Новости Беларуси. 25 января исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений Беларуси и Франции. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны отметили, что этот юбилейный год для Беларуси и Франции пройдет под знаком дружбы, взаимного интереса и общего движения к новым горизонтам

За четверть века связи между двумя странами заметно укрепились. Речь идет не только о развитом туризме и масштабных культурных проектах. Французскими компаниями в Беларуси сегодня реализуется ряд крупных инвестиционных проектов.

Расширяется договорно-правовая база двустороннего сотрудничества. Кроме того, развивается взаимодействие и между отдельными регионами Беларуси и Франции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Франция

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