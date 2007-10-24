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24 октября - День Организации Объединенных Наций

24 октября 2007 18:00
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62 года назад вступил в силу Устав этой структуры. Организация, рожденная трагическим опытом Второй мировой, поставила цель -  уберечь мир от новых войн и конфликтов.

Борьба с терроризмом, СПИДом, бедностью - работа ведется по самым разным направлениям.

Беларусь также последовательно проводит политику по укреплению ведущей роли  ООН в вопросах поддержания мира и безопасности. Представительство этой организации вот уже на протяжении 15 лет осуществляет свою деятельность на территории Беларуси.

Среди приоритетов - сотрудничество по чернобыльской тематике, развитие малого и среднего бизнеса и борьба с эпидемией ВИЧ.

Джихан Султаноглу, представитель ООН в Республике Беларусь: "Я очень горжусь нашими достижениями в Беларуси. Я думаю, что организации системы ООН в республике сильны как никогда ранее. С 1992 года их количество в Беларуси постоянно возрастает. Сегодня республика представлена в 11 выборных органах ООН. Также с 2005 года мы значительно нарастили объем помощи и финансирования.  Мы планируем привлекать больше ресурсов, чтобы достичь еще больших результатов".

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