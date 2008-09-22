23 сентября в Беларуси начинается досрочное голосование

Досрочно проголосовать можно будет в течение 5 предстоящих дней. Такая практика распространена во всем мире: если человек в день выборов находится далеко за пределами своего округа, он получает шанс активно поучаствовать в избирательной кампании заранее.

Валерий Борисов - председатель 652-ой столичной участковой избирательной комиссии, руководит всем процессом на своем участке. В роли председателя заведующий кафедрой физического воспитания Лингвистического университета уже вторую кампанию, так что все детали знает: и где плакаты с портретами тех, кого можно выбрать, удобнее вывесить, и урну вовремя проверит: до начала досрочного голосования она должна быть открыта.

Тех, кто решил сделать свой выбор досрочно, ждут также, как если бы они прибыли в основной день голосования. Секретарь участковой комиссии Анна Петровна сегодня колдует над букетами цветов – наводит, что называется финальную красоту на участке и готова встретить улыбкой первых избирателей.

В ходе досрочного голосования, которое продлится в течение пяти дней, граждане смогут посетить свои избирательные участки в специально отведенное время: с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Согласно действующему законодательству, досрочное волеизъявление осуществляется в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. Состав не менее двух трети понадобится и для завтрашнего первого опечатывания урн.

Вот к такому, почти идеальному, порядку сегодня стремились все 695 участков для голосования в столице. Не отставали и регионы. Как готовы принять первых избирателей участки Брестчины, сегодня наблюдал самый главный наблюдатель от СНГ Сергей Лебедев. Глава Миссии посетил окружные и участковые избирательные комиссии и положительно отозвался об увиденном. Белорусов уже ждут там, где они заявят о своем волеизъявлении. И уже с завтрашнего дня в стране начнется новая история отечественного депутатского корпуса.

Уже завтра в Беларуси начинается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва.