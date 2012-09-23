23 сентября проголосовали Олимпийские призёры Любовь Черкашина, Андрей и Наталья Михневичи

Новости Беларуси. Участие в парламентских выборах в Беларуси приняли и спортсмены. Дальновидные броски за стабильное будущее сделали олимпийские звёзды, толкатели ядра Андрей и Наталья Михневичи.

Наталья Михневич, призёр Олимпийских Игр:

Для нашей семьи сегодня праздник, потому что мы голосуем за нашу страну, за наше будущее.

Андрей Михневич, призёр Олимпийских Игр:

Нужно приходить, чтобы не говорили, что мы ничего не делаем для страны. Нужно хоть какую-то часть себя отдавать этой стране и делать совё дело. Выборы – это одна из тех деталей, которую нужно складывать в конструктор страны.

Эстафету поддержала и бронзовый призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Нынешние выборы для спортсменки – важная графа в списке необходимых дел на сегодня, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Любовь Черкашина, призёр Олимпийских Игр:

В первую очередь надо для страны, чтобы потом не было никаких разочарований. Нужно идти и делать выбор и не сидеть там, сложа руки и быть бездейственным.