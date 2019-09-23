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23-24 сентября в Нур-Султане пройдёт IV совещание спикеров парламентов стран Евразии

23 сентября 2019 07:04
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Новости Беларуси. «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». 23 сентября в Казахстане начнется совещание спикеров парламентов нашего континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23-24 сентября в Нур-Султане пройдёт IV совещание спикеров парламентов стран Евразии-1

В Нур-Султане ждут представителей 60 государств. Белорусскую делегацию возглавит председатель Палаты представителей. Ожидается, что Владимир Андрейченко выступит на пленарном заседании, где озвучит позицию Беларуси по вопросам Евразийской интеграции.

23-24 сентября в Нур-Султане пройдёт IV совещание спикеров парламентов стран Евразии-4

Большая парламентская встреча проводится вот уже в четвертый раз для налаживания прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии.

# Международная политика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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