23-24 сентября в Нур-Султане пройдёт IV совещание спикеров парламентов стран Евразии

Новости Беларуси. «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». 23 сентября в Казахстане начнется совещание спикеров парламентов нашего континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султане ждут представителей 60 государств. Белорусскую делегацию возглавит председатель Палаты представителей. Ожидается, что Владимир Андрейченко выступит на пленарном заседании, где озвучит позицию Беларуси по вопросам Евразийской интеграции.