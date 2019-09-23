23-24 сентября в Нур-Султане пройдёт IV совещание спикеров парламентов стран Евразии

Новости Беларуси. «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». 23 сентября в Казахстане начнется совещание спикеров парламентов нашего континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». 23 сентября в Казахстане начнется совещание спикеров парламентов нашего континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нур-Султане ждут представителей 60 государств. Белорусскую делегацию возглавит председатель Палаты представителей. Ожидается, что Владимир Андрейченко выступит на пленарном заседании, где озвучит позицию Беларуси по вопросам Евразийской интеграции.
Большая парламентская встреча проводится вот уже в четвертый раз для налаживания прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии.